Общество 27.11.2023 в 15:20

В Улан-Удэ депутат помог горожанам с дорогой

На ул. Крылова после непогоды невозможно было проехать
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ депутат помог горожанам с дорогой
Жители округа №29 обратились к депутату горсовета Улан-Удэ Андрею Банзарону с просьбой помочь в решении проблемы с дорогой по ул. Крылова.

- После дождя невозможно проехать, машины застревают. В ямах скапливалась вода, лужи долго не просыхали, - пожаловались местные жители.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, вместе с представителями администрации Октябрьского района депутат организовал выездные совещания для решения этого вопроса. В результате совместных усилий дорога была успешно отгрейдирована с отсыпкой щебнем. Работы провели специалисты комбината по благоустройству.

Фото: горсовет Улан-Удэ
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