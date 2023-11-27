В Улан-Удэ депутат помог горожанам с дорогой

Жители округа №29 обратились к депутату горсовета Улан-Удэ Андрею Банзарону с просьбой помочь в решении проблемы с дорогой по ул. Крылова.- После дождя невозможно проехать, машины застревают. В ямах скапливалась вода, лужи долго не просыхали, - пожаловались местные жители.Как сообщили в пресс-службе горсовета, вместе с представителями администрации Октябрьского района депутат организовал выездные совещания для решения этого вопроса. В результате совместных усилий дорога была успешно отгрейдирована с отсыпкой щебнем. Работы провели специалисты комбината по благоустройству.Фото: горсовет Улан-Удэ