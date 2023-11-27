Общество 27.11.2023 в 15:55

В Улан-Удэ к зданию Национального музея проложат пешеходный мост

Уникальное здание появится на острове в столице Бурятии
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ к зданию Национального музея проложат пешеходный мост
Госэкспертиза Бурятия рассмотрела проектную документацию на строительство Национального музея в Улан Удэ и выдала положительное заключение. Об этом сообщили в Управлении капитального строительства.

Как рассказали в ведомстве, здание Национального музея будет построено на полуострове на реке Уда, в самом центре города. Полуостров в своей восточной части, неподалеку от Одигитриевского собора, нешироким перешейком соединяется с правым берегом Уды. По этому перешейку проходит дорога, а под ним – водопропускная труба. Так что по сути это настоящий остров, отделенный от «суши» со всех сторон водой. В дальнейшем планируется проложить к музею пешеходный мост, который пройдет в створе ул. Свободы.

Основная архитектурно-художественная концепция здания базируется на архитектурной интерпретации цветка Ая-ганга. Таким образом, здание музея республики представлено в виде четырех символических лепестков-блоков, объединённых вокруг многофункционального ядра. Центральное многофункциональное пространство оформлено как экспозиция по теме «Человек у Байкала». Именно эта тема связывает три главные направления музея – историю, культуру и природу, им и будут посвящены отдельные символичные «лепестки» здания.

«Функция, форма, надежность и прочность – это те задачи, которые пришлось решать проектировщикам одновременно при разработке здания Национального музея. И им удалось создать не только интересный проект с точки зрения архитектуры и городского пространства, но и воплотить его в конструкциях, наполнить инженерными коммуникациями и системами», - отметил начальник Госэксрпертизы Бурятии Николай Рузавин.

Главную часть центрального блока – «ядра» здания – занимает многосветное, то есть открытое на несколько этажей, универсальное пространство. На этажах ниже размесятся музейные хранилища – скульптуры, графики, предметов из драгметаллов, нумизматики, оружия, мебели, техники.

В блоке с главным входом для посетителей, с вестибюлем, гардеробами, санузлами, также разместится детский центр с мастерской рисунка и живописи, кабинетом истории искусств и другими помещениями, кафе, конференц-зал, библиотека, служебные и бытовые помещения.

В одном из блоков часть помещений займет экспедиция - там будет проходить приемка, чистка, сушка, временное хранение экспонатов.

Также в здании запроектировано несколько выставочных залов и большое количество технических и вспомогательных помещений типа фотолаборатории, реставрационных мастерских и хранилищ музейных ценностей.

На нижнем уровне здания музея основное пространство блоков является открытым, как бы «запуская» улицу под здание. В этом открытом пространстве разместится уличная экспозиция, парк миниатюр.

Связи между этажами обеспечат лестницы, пассажирские и грузовые лифты, подъемники.

«Наружная отделка здания служит задаче создания цельного образа уникального здания, на уровне мировых образцов современной архитектуры. Для внутренней отделки основных помещений разработаны дизайн-проекты», - сообщили в Управлении капитального строительства.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Теги
музей строительство

Все новости

Новые «ГАЗели» начнут работу на улицах Улан-Удэ в феврале-марте
27.11.2023 в 16:15
В Улан-Удэ к зданию Национального музея проложат пешеходный мост
27.11.2023 в 15:55
Мэрия Улан-Удэ и Росбанк договорились о развитии сотрудничества
27.11.2023 в 15:30
В Улан-Удэ депутат помог горожанам с дорогой
27.11.2023 в 15:20
Житель Улан-Удэ подобрал потерянный телефон и стал фигурантом уголовного дела
27.11.2023 в 15:05
В Улан-Удэ отпраздновали 100-летие со дня образования Минсельхоза
27.11.2023 в 15:05
В Бурятии потушили пожар на турбазе
27.11.2023 в 14:30
В Бурятии ухудшилась ситуация со спасением людей на Байкале
27.11.2023 в 14:12
Мэрия: дома для переселенцев в Новом Зеленом будут обслуживать по гарантии пять лет
27.11.2023 в 13:51
В Бурятии из-за плохой погоды спасатели не могут добраться до дрейфующего катера
27.11.2023 в 12:05
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 ноября

Читайте также
Новые «ГАЗели» начнут работу на улицах Улан-Удэ в феврале-марте
Их пустят по маршрутам, которые ранее обслуживали частные перевозчики
27.11.2023 в 16:15
В Улан-Удэ депутат помог горожанам с дорогой
На ул. Крылова после непогоды невозможно было проехать
27.11.2023 в 15:20
Мэрия: дома для переселенцев в Новом Зеленом будут обслуживать по гарантии пять лет
В проблемах, возникших в ряде квартир, зачастую виноваты сами жильцы
27.11.2023 в 13:51
Зарплата в Бурятии выросла почти на 15%
Такие данные озвучил Бурятстат
27.11.2023 в 11:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru