В Улан-Удэ к зданию Национального музея проложат пешеходный мост

Госэкспертиза Бурятия рассмотрела проектную документацию на строительство Национального музея в Улан Удэ и выдала положительное заключение. Об этом сообщили в Управлении капитального строительства.Как рассказали в ведомстве, здание Национального музея будет построено на полуострове на реке Уда, в самом центре города. Полуостров в своей восточной части, неподалеку от Одигитриевского собора, нешироким перешейком соединяется с правым берегом Уды. По этому перешейку проходит дорога, а под ним – водопропускная труба. Так что по сути это настоящий остров, отделенный от «суши» со всех сторон водой. В дальнейшем планируется проложить к музею пешеходный мост, который пройдет в створе ул. Свободы.Основная архитектурно-художественная концепция здания базируется на архитектурной интерпретации цветка Ая-ганга. Таким образом, здание музея республики представлено в виде четырех символических лепестков-блоков, объединённых вокруг многофункционального ядра. Центральное многофункциональное пространство оформлено как экспозиция по теме «Человек у Байкала». Именно эта тема связывает три главные направления музея – историю, культуру и природу, им и будут посвящены отдельные символичные «лепестки» здания.«Функция, форма, надежность и прочность – это те задачи, которые пришлось решать проектировщикам одновременно при разработке здания Национального музея. И им удалось создать не только интересный проект с точки зрения архитектуры и городского пространства, но и воплотить его в конструкциях, наполнить инженерными коммуникациями и системами», - отметил начальник Госэксрпертизы Бурятии Николай Рузавин.Главную часть центрального блока – «ядра» здания – занимает многосветное, то есть открытое на несколько этажей, универсальное пространство. На этажах ниже размесятся музейные хранилища – скульптуры, графики, предметов из драгметаллов, нумизматики, оружия, мебели, техники.В блоке с главным входом для посетителей, с вестибюлем, гардеробами, санузлами, также разместится детский центр с мастерской рисунка и живописи, кабинетом истории искусств и другими помещениями, кафе, конференц-зал, библиотека, служебные и бытовые помещения.В одном из блоков часть помещений займет экспедиция - там будет проходить приемка, чистка, сушка, временное хранение экспонатов.Также в здании запроектировано несколько выставочных залов и большое количество технических и вспомогательных помещений типа фотолаборатории, реставрационных мастерских и хранилищ музейных ценностей.На нижнем уровне здания музея основное пространство блоков является открытым, как бы «запуская» улицу под здание. В этом открытом пространстве разместится уличная экспозиция, парк миниатюр.Связи между этажами обеспечат лестницы, пассажирские и грузовые лифты, подъемники.«Наружная отделка здания служит задаче создания цельного образа уникального здания, на уровне мировых образцов современной архитектуры. Для внутренней отделки основных помещений разработаны дизайн-проекты», - сообщили в Управлении капитального строительства.Фото: пресс-служба правительства Бурятии