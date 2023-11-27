В Улан-Удэ начали заливать катки

В этом году для жителей Улан-Удэ будут работать 6 катков массового проката и 5 лыжных баз, сообщили в мэрии. Катки уже заливаются на Центральном стадионе и в СШОР №10 в микрорайоне Заречный. Готовятся к заливке катки на стадионе БГУ, базе отдыха «Оранж Хаус», парках «Юбилейный» и «Кристальный».Покататься на лыжах этой зимой горожане смогут на базе «Снежинка» на Аршане, в спортивно-оздоровительном комплексе «Зорька», детских оздоровительных центрах «Огонёк», «Березка» и базе отдыха ВСГУТУ на Верхней Березовке.Сейчас на спортивных объектах идет проверка спортивного инвентаря, внутренних помещений, раздевалок.Также в городе будет работать 171 спортивная площадка, в том числе 25 хоккейных и 146 мини-футбольных. С 1 по 14 декабря Управление по физической культуре и спорту проведет смотр-конкурс на лучшую подготовку спортивных площадок по месту жительства к зимнему сезону.Фото: мэрия Улан-Удэ