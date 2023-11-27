Общество 27.11.2023 в 17:34

В Бурятии прогнозируют неустойчивую со снегом погоду

По ночам местами будет за минус 30
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии прогнозируют неустойчивую со снегом погоду
О погоде на предстоящую неделю сообщили сотрудники бурятского Гидрометцентра. По данным синоптиков, в большинстве дней ожидается неустойчивая, местами со снегом погода.

Прогнозируется умеренный ветер, при смещении фронтальных разделов с усилением до 15-20 м/с. На дорогах накаты, местами заносы.

Преобладающая температура ночью составит -21, -26, по северу и юго-западу -31, -36, по Прибайкалью и местами при снеге -11, -16.

Днем прогнозируется -12, -17, местами до -6, по крайнему северу в отдельные дни -20, -25 градусов.

Фото: «Номер один»

Все новости

В Бурятии прогнозируют неустойчивую со снегом погоду
27.11.2023 в 17:34
В Улан-Удэ начали заливать катки
27.11.2023 в 17:27
В Бурятии впервые состоится форум «Мой бизнес. Красивое дело»
27.11.2023 в 17:11
В Бурятии рыбаки вторые сутки дрейфуют на сломанном катере по Байкалу
27.11.2023 в 16:44
В Бурятии заключенному накинули срок за демонстрацию экстремистской символики
27.11.2023 в 16:33
Новые «ГАЗели» начнут работу на улицах Улан-Удэ в феврале-марте
27.11.2023 в 16:15
В Улан-Удэ к зданию Национального музея проложат пешеходный мост
27.11.2023 в 15:55
Мэрия Улан-Удэ и Росбанк договорились о развитии сотрудничества
27.11.2023 в 15:30
В Улан-Удэ депутат помог горожанам с дорогой
27.11.2023 в 15:20
Житель Улан-Удэ подобрал потерянный телефон и стал фигурантом уголовного дела
27.11.2023 в 15:05
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ начали заливать катки
Город готовится к зимнему спортивному сезону
27.11.2023 в 17:27
Новые «ГАЗели» начнут работу на улицах Улан-Удэ в феврале-марте
Их пустят по маршрутам, которые ранее обслуживали частные перевозчики
27.11.2023 в 16:15
В Улан-Удэ к зданию Национального музея проложат пешеходный мост
Уникальное здание появится на острове в столице Бурятии
27.11.2023 в 15:55
В Улан-Удэ депутат помог горожанам с дорогой
На ул. Крылова после непогоды невозможно было проехать
27.11.2023 в 15:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru