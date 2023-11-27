В Бурятии прогнозируют неустойчивую со снегом погоду

О погоде на предстоящую неделю сообщили сотрудники бурятского Гидрометцентра. По данным синоптиков, в большинстве дней ожидается неустойчивая, местами со снегом погода.Прогнозируется умеренный ветер, при смещении фронтальных разделов с усилением до 15-20 м/с. На дорогах накаты, местами заносы.Преобладающая температура ночью составит -21, -26, по северу и юго-западу -31, -36, по Прибайкалью и местами при снеге -11, -16.Днем прогнозируется -12, -17, местами до -6, по крайнему северу в отдельные дни -20, -25 градусов.Фото: «Номер один»