Общество 27.11.2023 в 17:34
В Бурятии прогнозируют неустойчивую со снегом погоду
По ночам местами будет за минус 30
Текст: Андрей Константинов
О погоде на предстоящую неделю сообщили сотрудники бурятского Гидрометцентра. По данным синоптиков, в большинстве дней ожидается неустойчивая, местами со снегом погода.
Прогнозируется умеренный ветер, при смещении фронтальных разделов с усилением до 15-20 м/с. На дорогах накаты, местами заносы.
Преобладающая температура ночью составит -21, -26, по северу и юго-западу -31, -36, по Прибайкалью и местами при снеге -11, -16.
Днем прогнозируется -12, -17, местами до -6, по крайнему северу в отдельные дни -20, -25 градусов.
Фото: «Номер один»
Прогнозируется умеренный ветер, при смещении фронтальных разделов с усилением до 15-20 м/с. На дорогах накаты, местами заносы.
Преобладающая температура ночью составит -21, -26, по северу и юго-западу -31, -36, по Прибайкалью и местами при снеге -11, -16.
Днем прогнозируется -12, -17, местами до -6, по крайнему северу в отдельные дни -20, -25 градусов.
Фото: «Номер один»