Общество 28.11.2023 в 10:28

Новогодний городок в Улан-Удэ откроют 30 декабря

Работы по его возведению уже начались
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Новогодний городок в Улан-Удэ откроют 30 декабря
Власти столицы Бурятии начали подготовку города к предстоящему Новому году. Как сообщили в мэрии, городские улицы украсят праздничными панно, растяжками, флагами, объемно-декоративными инсталляциями, праздничной подсветкой и другими атрибутами. «Изюминкой» новогоднего городка на площади Советов станет новая иллюминация.

Районные администрации проведут работу по украшению центральных площадей и других своих территорий. Владельцам зданий и сооружений предлагают празднично оформить фасады, входные группы и витрины с использованием новогодней тематики.

Что касается новогоднего городка на главной площади Улан-Удэ, то в этом году его концепция посвящена грядущему Году Дракона по восточному календарю.

- В новогоднем городке традиционно будут пушистая красавица - ель, деревянные горки, ледовые скульптуры от предприятий и организаций республики, праздничная подсветка. Будут смонтированы и новинки прошлого года: светящийся шар «Ёлочная игрушка», световой шатер, под которым располагается главная ель, стробоскопы. Установят и свето-динамичную иллюминацию «Млечный путь», а также обогреватели для рук. Новинкой городка станет новая иллюминация, ее детали пока не раскрываем, пусть это будет новогодним сюрпризом для горожан и гостей Улан-Удэ, - рассказал главный художник Улан-Удэ Даши Анчиров.

Работы по обустройству новогоднего городка уже стартовали. Сотрудники Комбината по благоустройству начали завозить на площадь деревянные элементы горок, которые используются уже не один год и другое.

- Ориентировочно с 4 декабря мы начнем завозить лед. Сейчас толщина льда составляет 34 сантиметра, в идеале надо 40. Ориентировочно до 13 декабря уже должна появиться первая ледяная фигура. Потом мы начнем устанавливать подсветку на скульптурах. Планируем все работы по созданию фигур завершить к 25 декабря, - рассказал заместитель председателя Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Игорь Мункуев.

Как и в прошлом году, ледяные скульптуры в городке за свой счет установят предприятия и организации республики.

- Уже 12 предпринимателей выразили готовность установить 13 ледяных фигур, за что им большое спасибо, - сказал Игорь Мункуев.

Предприятия и организации все еще могут поучаствовать в создании новогоднего городка на главной площади Советов. Для этого нужно до 4 декабря направить заявку в Комитет городского хозяйства.

Открытие главного новогоднего городка города состоится 30 декабря.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
новый год

Все новости

Новогодний городок в Улан-Удэ откроют 30 декабря
28.11.2023 в 10:28
В Бурятии два водителя сбили трех женщин
28.11.2023 в 09:57
Алексей Цыденов посетил ДНР и встретился с военными из Бурятии
28.11.2023 в 09:39
В улан-удэнской школе распылили перцовый баллончик
28.11.2023 в 09:14
Возврат подаренного
28.11.2023 в 09:00
В Улан-Удэ горел трамвай
28.11.2023 в 08:59
В Бурятии 13 человек попали в больницу после употребления шаурмы
28.11.2023 в 07:15
В Бурятии прогнозируют неустойчивую со снегом погоду
27.11.2023 в 17:34
В Улан-Удэ начали заливать катки
27.11.2023 в 17:27
В Бурятии впервые состоится форум «Мой бизнес. Красивое дело»
27.11.2023 в 17:11
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 ноября

Читайте также
Возврат подаренного
Что можно вернуть?
28.11.2023 в 09:00
В Бурятии прогнозируют неустойчивую со снегом погоду
По ночам местами будет за минус 30
27.11.2023 в 17:34
В Улан-Удэ начали заливать катки
Город готовится к зимнему спортивному сезону
27.11.2023 в 17:27
Новые «ГАЗели» начнут работу на улицах Улан-Удэ в феврале-марте
Их пустят по маршрутам, которые ранее обслуживали частные перевозчики
27.11.2023 в 16:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru