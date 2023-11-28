Новогодний городок в Улан-Удэ откроют 30 декабря

Власти столицы Бурятии начали подготовку города к предстоящему Новому году. Как сообщили в мэрии, городские улицы украсят праздничными панно, растяжками, флагами, объемно-декоративными инсталляциями, праздничной подсветкой и другими атрибутами. «Изюминкой» новогоднего городка на площади Советов станет новая иллюминация.Районные администрации проведут работу по украшению центральных площадей и других своих территорий. Владельцам зданий и сооружений предлагают празднично оформить фасады, входные группы и витрины с использованием новогодней тематики.Что касается новогоднего городка на главной площади Улан-Удэ, то в этом году его концепция посвящена грядущему Году Дракона по восточному календарю.- В новогоднем городке традиционно будут пушистая красавица - ель, деревянные горки, ледовые скульптуры от предприятий и организаций республики, праздничная подсветка. Будут смонтированы и новинки прошлого года: светящийся шар «Ёлочная игрушка», световой шатер, под которым располагается главная ель, стробоскопы. Установят и свето-динамичную иллюминацию «Млечный путь», а также обогреватели для рук. Новинкой городка станет новая иллюминация, ее детали пока не раскрываем, пусть это будет новогодним сюрпризом для горожан и гостей Улан-Удэ, - рассказал главный художник Улан-Удэ Даши Анчиров.Работы по обустройству новогоднего городка уже стартовали. Сотрудники Комбината по благоустройству начали завозить на площадь деревянные элементы горок, которые используются уже не один год и другое.- Ориентировочно с 4 декабря мы начнем завозить лед. Сейчас толщина льда составляет 34 сантиметра, в идеале надо 40. Ориентировочно до 13 декабря уже должна появиться первая ледяная фигура. Потом мы начнем устанавливать подсветку на скульптурах. Планируем все работы по созданию фигур завершить к 25 декабря, - рассказал заместитель председателя Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Игорь Мункуев.Как и в прошлом году, ледяные скульптуры в городке за свой счет установят предприятия и организации республики.- Уже 12 предпринимателей выразили готовность установить 13 ледяных фигур, за что им большое спасибо, - сказал Игорь Мункуев.Предприятия и организации все еще могут поучаствовать в создании новогоднего городка на главной площади Советов. Для этого нужно до 4 декабря направить заявку в Комитет городского хозяйства.Открытие главного новогоднего городка города состоится 30 декабря.Фото: мэрия Улан-Удэ