В Улан-Удэ пройдет мясная ярмарка

2 и 3 декабря в Улан-Удэ пройдет традиционная мясная ярмарка. Её организуют Минсельхоз Бурятии и мэрия города.«На ярмарке будут представлены различные виды мяса, субпродукты, мясные полуфабрикаты, рыбная продукция, а также продукция дикоросов и ягоды, доставленные непосредственно от производителей. Такое разнообразие товаров позволит сделать запасы на зиму и порадовать себя и свою семью вкусными и полезными продуктами», - сообщают в Минсельхозе.Ярмарка будет проходить на четырех торговых площадках города:- ТРЦ «Capital Mall» (пр. Автомобилистов, д.4а-1)- ТК «Крестьянский» (ул. Тулаева, 108)- ТК «Центральный рынок» (ул. Балтахинова, 9)- Продовольственные торговые ряды «Новый Стимул» (ул. Иволгинская, 13а) Левый берегКак уточнили в Минсельхозе, в ярмарке примут участие 200 крестьянско-фермерских хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и организаций, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также личных подсобных хозяйств со всех районов республики.«Вся продукция будет качественной и безопасной, так как мероприятие будет проводиться с соблюдением всех рекомендаций и требований контролирующих органов. Кроме того, при необходимости, у продавцов вы сможете ознакомиться с ветеринарной справкой формы №4», - заверили в министерстве.Возрастное ограничение: 0+Фото: «Номер один»