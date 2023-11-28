Общество 28.11.2023 в 11:26
В Бурятии осложнилась ситуация на федеральной трассе
Водителей просят воздержаться от поездок
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии осложнена дорожная обстановка на федеральной трассе «Байкал» в Кабанском районе, сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7». Причиной этого стали погодные условия.
«В связи с выпавшим снегом на федеральной трассе в сторону Выдрино образовался гололёд, призываем автомобилистов временно воздержаться от поездок. В непогоду во время снегопада следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие», - предупреждают в Кабанском райотделе ГИБДД.
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
«В связи с выпавшим снегом на федеральной трассе в сторону Выдрино образовался гололёд, призываем автомобилистов временно воздержаться от поездок. В непогоду во время снегопада следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие», - предупреждают в Кабанском райотделе ГИБДД.
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»