Общество 28.11.2023 в 11:26

В Бурятии осложнилась ситуация на федеральной трассе

Водителей просят воздержаться от поездок
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии осложнилась ситуация на федеральной трассе
В Бурятии осложнена дорожная обстановка на федеральной трассе «Байкал» в Кабанском районе, сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7». Причиной этого стали погодные условия.

«В связи с выпавшим снегом на федеральной трассе в сторону Выдрино образовался гололёд, призываем автомобилистов временно воздержаться от поездок. В непогоду во время снегопада следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие», - предупреждают в Кабанском райотделе ГИБДД.

Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
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