Общество 28.11.2023 в 14:10

Мэрия Улан-Удэ: ситуация на котельной на станции Дивизионная стабилизировалась

Сейчас в работе находятся четыре котла
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Текст: Андрей Константинов
Мэрия Улан-Удэ: ситуация на котельной на станции Дивизионная стабилизировалась
Власти Улан-Удэ сообщили о стабилизации работы котельной на станции Дивизионная.

«Сейчас в работе четыре котла, система отопления заполнена водой, температурный режим восстановлен - на подаче составляет 54 градуса. Руководство «ЖКС-10» заверило, что будет усилена ремонтная бригада, и до конца недели введен в работу пятый котел», - сообщили в Комитете городского хозяйства.

Напомним, котельная находится на балансе филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ по ВВО «ЖКС №10». Вчера там вышел из строя один котел, а еще один – новый, который должны были запустить в минувшую пятницу, до сих пор не смонтирован. В результате температура теплоносителя на подаче упала до 30 градусов, что быстро ощутили на себе жители микрорайона. Городским властям пришлось экстренно вмешаться в ситуацию, чтобы восстановить работу котельной.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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