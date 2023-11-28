Общество 28.11.2023 в 14:32

Стоны жителей Бурятии дошли до Генерального прокурора

Игорь Краснов поручил проверить информацию о росте цен на дрова
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Текст: Андрей Константинов
Стоны жителей Бурятии дошли до Генерального прокурора
Генпрокурор России Игорь Краснов поручил организовать проверку в связи с информацией в СМИ о росте цен на дрова.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка обоснованности установления цен на реализуемое населению древесное топливо, а также принимаемым органами власти мерам по обеспечению комфортной жизни местных жителей. Проверкой также охвачены вопросы целевого расходования выделяемых для этого бюджетных средств, субсидирования стоимости услуг по вырубке насаждений и перевозке лесоматериалов, а также исполнения установленных региональными нормативными правовыми актами требований к заготовке гражданами древесины для собственных нужд. Прокуроры ориентированы на принятие мер по повышению доступности древесины, необходимой гражданам для отопления в зимний период», - сказано в сообщении Генеральной прокуратуры России.

Напомним, жители Бурятии постоянно жалуются на рост цен на дрова. Так, по данным Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ, в апреле–мае 2023 года кубометр дров стоил 2700 рублей, в июле-августе – 3500 рублей, а в сентябре-октябре – уже 4000 рублей. Между тем, как выяснилось на недавнем совещании в Хурале Бурятии, реальных инструментов бороться с ценами, которые устанавливают частники на рынке продажи дров, практически нет. По действующему законодательству государственному регулированию цен подлежат только хозяйствующие субъекты, в том числе лесхозы. В результате депутаты смогли лишь посоветовать жителям заготавливать дрова заранее, когда цены на них ниже.

Ситуация с дровами остро стоит не только в Улан-Удэ, но и в ряде районов Бурятии. Так, в Кабанском районе каждый год лесхоз отводил людям деляны на заготовку дров, но в этом году всем отказали. В результате купить дрова жителям района теперь можно лишь в трех поселках: Дубинино, Заречье и Селенгинск. Один из предпринимателей в селе Дубинино предлагает жителям Выдрино и Танхоя приобретать дрова по 5 тысяч рублей за «куб», жители Клюевки и Бабушкина могут взять за 4500 рублей. В эту стоимость входит доставка, но она при условии покупки не менее 20 кубометров. Таким образом, запастись дровами на зиму для жителей отдаленных сел Кабанского района стоит 90 и 100 тыс. рублей соответственно.

Фото: Генпрокуратура РФ
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прокуратура дрова

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