Общество 28.11.2023 в 16:02
В Улан-Удэ расскажут о влиянии буддийского искусства Тибета и Монголии на бурятские традиции
Открытая лекция пройдет в центре города
Текст: Евгения Гармаева
В столице Бурятии пройдет открытая лекция о том, как буддийское искусство Тибета и Монголии повлияло на формирование этнических традиций визуального искусства бурят-монголов. Обо всех тонкостях расскажет мастер живописи Буддийской традиционной Сангхи России, заслуженный деятель искусств Бурятии, профессор Центрального университета тибетологических исследований (Сарнатх, Индия) Александр Кочаров.
Лекция пройдет в открытом формате, продлится академический час. После нее все желающие смогут задать вопросы в рамках «открытого микрофона». Слушателей ждут 2 декабря, в 15:00 в Центре креативных индустрий «Хэб Хаб» по улице Борсоева13/2. Как отмечают организаторы, лекторий «САЙНУУ! ЭРДЭМ» (бур. «Здравствуй, знание!») стартовал недавно, занятия ориентированы на широкий круг слушателей.
«Личный опыт и сравнительный анализ различных систем современного буддийского образования Индии, Монголии и России позволят аудитории получить ответы на имеющиеся вопросы»,
- отметил Александр Кочаров.
Ранее первую лекцию провел известный историк Николай Цыремпилов, она была посвящена теме письменности и культурной идентичности.
«Цель - знакомство улан-удэнцев и гостей города с локальными культурой и искусством с разных сторон»,
- сообщили организаторы.
Возрастное ограничение 12+
Фото: Номер один