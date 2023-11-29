Общество 29.11.2023 в 09:00

Панты дороже всего

Все знают слово «понтоваться», что значит козырять, щеголять, рисоваться, хвастаться. Но не всем известно другое слово – «пантоваться», это, по сути, то же самое, только с использованием пантов северного оленя
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Текст: Номер один
Панты дороже всего

Жаль, жителю Монголии не удастся «попантоваться» перед друзьями, ведь таможня лишила его этой возможности.

Гражданин соседней страны попался в аэропорту «Байкал» - таможенники обнаружили у него панты северного оленя и доходчиво объяснили, что вывозить их незаконно. Наверное, потому что «пантоваться» нашими рогами можно только на территории РФ. Ибо это правильно и патриотично.

В крайнем случае можно оформить панты – собрать документы, сдать декларации. Но наш иностранец этого не сделал. Поэтому рога у него отобрали, да еще и возбудили два уголовных дела.

В общем, история о попытке использовать панты для личных целей закончилась грустно. Впрочем, у нас пантов на всех хватит.

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