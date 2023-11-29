В Бурятии открыли «Хаски-парк»

В Прибайкальском районе рассказали об участнике социального контракта – житель с. Турка Никите Аустерманасе. В феврале 2023 года он успешно защитил свой бизнес-проект, получил государственную помощь по национальному проекту «Демография» и открыл свой «Хаски-парк».



- Катание на хаски – одно из самых необычных развлечений, собаки запрягаются в специальное устройство для катаний – карт на колесах, и под управлением опытного каюра совершаются прогулки, - рассказывает Никита Эдуардович. – Не знаю, как в других районах, но в нашем – я первым открыл такой тематический парк. Особенно популярны прогулки по побережью Байкала в зимнее время. Причем, и взрослым, и детям.



На днях этой возможностью смогли воспользоваться 10 ребят из числа воспитанников Прибайкальского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и детей, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации. Поездку в с. Турка ребятам организовали специалисты районного отдела социальной защиты населения.



- Экскурсовод рассказала нам о породе хаски - этих замечательных, добрейших животных. А после нам дали возможность пообщаться с собаками, такими милыми, пушистыми, дружелюбными, - говорят довольные дети.



С начала года в Прибайкальском районе 60 сельчан стали участниками программы по преодолению трудной жизненной ситуации. Они получили адресную помощь по социальному контракту на сумму более 10,7 млн рублей. Предпринимательской деятельностью занялись 18 человек, на развитие своего дела им перечислили 6,3 млн рублей.