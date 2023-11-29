Улан-удэнцев просят сообщать о стаях собак в службы отлова

С наступлением холодов безнадзорные животные сбиваются в стаи, которые начинают разрастаться и охранять территорию, поскольку считают ее своей. Просим горожан сообщать о таких стаях в службы отлова, призывает комитет городского хозяйства Улан-Удэ.

Советский район – тел.: 61-26-62 (ИП Жихарева)

Железнодорожный район – тел.: 61-26-62 (ИП Жихарева)

Октябрьский район – тел.: 62-19-99 (ООО «Ананда»)

Напомним, последний случай нападения собак на ребенка был зафиксирован 22 ноября. В Улан-Удэ от службы «02» поступила информация о том, что в 11:30 в Детскую республиканскую клиническую больницу поступил восьмилетний мальчик с укушенной раной правой ягодицы. После обследования и поставленной прививки от бешенства мальчик отпущен на амбулаторное лечение, сообщили в городской администрации.