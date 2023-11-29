Общество 29.11.2023 в 15:34

В Улан-Удэ учащимся школ планируют компенсировать затраты на проезд

Вопрос был обсужден на заседании комитета по социальной политике горсовета
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ учащимся школ планируют компенсировать затраты на проезд
Вопрос о возмещении затрат на проезд к месту учебы и обратно для школьников, проживающих в отдаленных микрорайонах, был обсужден на заседании комитета по социальной политике горсовета Улан-Удэ.

Такая мера поддержки может быть рассмотрена при условии, что учащиеся проживают на улицах, которые расположены на расстоянии более 3 километров от образовательного учреждения.

В школе № 22 возмещение затрат требуется для 30 учеников, в школе № 12 - для 50 учеников, а в школе № 108 - для 65 учеников.

Потребность в финансировании на эти цели до конца 2023-2024 учебного года с 1 ноября 2023 по 31 мая 2024 года составляет 1 148 400 рублей. Расчет осуществляется исходя из количества учащихся, учебных дней и стоимости проезда два раза в день.

Председатель комитета по социальной политике Денис Егоров отметил, что эта сумма будет дополнительной к средствам, уже заложенным в бюджете на компенсацию затрат по проезду учащихся из отдаленных микрорайонов.

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