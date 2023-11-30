Общество 30.11.2023 в 10:39

Ситуация с улан-удэнскими переселенцами стоит на карандаше у главы российского следкома

О результатах доследственной проверки новостроек в Новом Зеленом доложат лично Александру Бастрыкину

A- A+
Текст: Ольга Лазарева
Ситуация с улан-удэнскими переселенцами стоит на карандаше у главы российского следкома
В Бурятии о результатах доследственной проверки ситуации с новостройками в Новом Зеленом доложат лично главе российского следкома Александру Бастрыкину. 

Напомним, уже давно обсуждаются ситуация с переселением в 2023 году жителей Республики Бурятия в поселке Новый Зеленый из ветхого и аварийного жилья в квартиры с дефектами. В ходе эксплуатации жилых помещений выявляются недостатки: отопление и вентиляция не функционируют должным образом, протекает крыша. По данному факту следственными органами Следственного комитета по Республике Бурятия организовано проведение доследственной проверки. В рамках проверки будет проведено обследование жилых помещений, опрошены проживающие в них граждане и назначены необходимые исследования. По итогам проверки действиям должностных лиц мэрии дадут правовую оценку.

Председатель СК России поручил руководителю СУ по Республике Бурятия Вячеславу  Сухорукову представить доклад о ходе проведения проверки. 

Мэрия Улан-Удэ также отреагировала на сигнал Общероссийского народного фронта о жалобах жителей. Как заявили в мэрии,  при сдаче всех домов в эксплуатацию летом этого года специальная комиссия проверила все системы их жизнеобеспечения. Что касается жалоб жильцов, то большая их часть касалась низкой температуры, повышенной влажности и даже сырости в квартирах. По итогам обследования выяснилось, что температура в квартирах соответствует нормативам, а влажность возникла из-за неправильной эксплуатации жителями системы вентиляции. Таким образом, в мэрии считают, что в проблемах, возникших в ряде квартир, зачастую виноваты сами жильцы.

Теги
Общество

Все новости

Пять жителей Бурятии оплатили долги по алиментам после возбуждения уголовных дел
30.11.2023 в 11:33
Призвание — спасать детей
30.11.2023 в 11:17
В Бурятии не подтвердилась информация об обморожении спасенных рыбаков
30.11.2023 в 10:57
В Улан-Удэ продолжаются поиски пропавшей детской площадки
30.11.2023 в 10:55
Улан-удэнцы смогут выбрать себе домашнего питомца из приюта
30.11.2023 в 10:44
Жителя Бурятии осудили за наркотики и содержание наркопритона
30.11.2023 в 10:42
Ситуация с улан-удэнскими переселенцами стоит на карандаше у главы российского следкома
30.11.2023 в 10:39
Военный из Бурятии погиб при эвакуации раненых
30.11.2023 в 10:27
Дети – главное богатство
30.11.2023 в 10:15
В Улан-Удэ молодой водитель врезался в дерево
30.11.2023 в 09:59
ЗУРХАЙ
с 29 ноября по 5 декабря

Читайте также
Пять жителей Бурятии оплатили долги по алиментам после возбуждения уголовных дел
Всего в производстве у приставов 442 уголовных дела в отношении нерадивых отцов
30.11.2023 в 11:33
Призвание — спасать детей
Главнее только мама: в Улан­-Удэ врачей педиатров поздравили с профессиональным праздником
30.11.2023 в 11:17
В Улан-Удэ продолжаются поиски пропавшей детской площадки
В скандальное дело вмешалась прокуратура
30.11.2023 в 10:55
Улан-удэнцы смогут выбрать себе домашнего питомца из приюта
На территории приюта «Ананда» проведут акцию «Забери друга»
30.11.2023 в 10:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru