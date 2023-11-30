Общество 30.11.2023 в 10:39
Ситуация с улан-удэнскими переселенцами стоит на карандаше у главы российского следкома
О результатах доследственной проверки новостроек в Новом Зеленом доложат лично Александру Бастрыкину
Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии о результатах доследственной проверки ситуации с новостройками в Новом Зеленом доложат лично главе российского следкома Александру Бастрыкину.
Напомним, уже давно обсуждаются ситуация с переселением в 2023 году жителей Республики Бурятия в поселке Новый Зеленый из ветхого и аварийного жилья в квартиры с дефектами. В ходе эксплуатации жилых помещений выявляются недостатки: отопление и вентиляция не функционируют должным образом, протекает крыша. По данному факту следственными органами Следственного комитета по Республике Бурятия организовано проведение доследственной проверки. В рамках проверки будет проведено обследование жилых помещений, опрошены проживающие в них граждане и назначены необходимые исследования. По итогам проверки действиям должностных лиц мэрии дадут правовую оценку.
Председатель СК России поручил руководителю СУ по Республике Бурятия Вячеславу Сухорукову представить доклад о ходе проведения проверки.
Мэрия Улан-Удэ также отреагировала на сигнал Общероссийского народного фронта о жалобах жителей. Как заявили в мэрии, при сдаче всех домов в эксплуатацию летом этого года специальная комиссия проверила все системы их жизнеобеспечения. Что касается жалоб жильцов, то большая их часть касалась низкой температуры, повышенной влажности и даже сырости в квартирах. По итогам обследования выяснилось, что температура в квартирах соответствует нормативам, а влажность возникла из-за неправильной эксплуатации жителями системы вентиляции. Таким образом, в мэрии считают, что в проблемах, возникших в ряде квартир, зачастую виноваты сами жильцы.
Напомним, уже давно обсуждаются ситуация с переселением в 2023 году жителей Республики Бурятия в поселке Новый Зеленый из ветхого и аварийного жилья в квартиры с дефектами. В ходе эксплуатации жилых помещений выявляются недостатки: отопление и вентиляция не функционируют должным образом, протекает крыша. По данному факту следственными органами Следственного комитета по Республике Бурятия организовано проведение доследственной проверки. В рамках проверки будет проведено обследование жилых помещений, опрошены проживающие в них граждане и назначены необходимые исследования. По итогам проверки действиям должностных лиц мэрии дадут правовую оценку.
Председатель СК России поручил руководителю СУ по Республике Бурятия Вячеславу Сухорукову представить доклад о ходе проведения проверки.
Мэрия Улан-Удэ также отреагировала на сигнал Общероссийского народного фронта о жалобах жителей. Как заявили в мэрии, при сдаче всех домов в эксплуатацию летом этого года специальная комиссия проверила все системы их жизнеобеспечения. Что касается жалоб жильцов, то большая их часть касалась низкой температуры, повышенной влажности и даже сырости в квартирах. По итогам обследования выяснилось, что температура в квартирах соответствует нормативам, а влажность возникла из-за неправильной эксплуатации жителями системы вентиляции. Таким образом, в мэрии считают, что в проблемах, возникших в ряде квартир, зачастую виноваты сами жильцы.
ТегиОбщество