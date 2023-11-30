Улан-удэнцы смогут выбрать себе домашнего питомца из приюта

В эти пятницу, субботу и воскресенье с 9:00 до 17:00 на территории приюта «Ананда» в мкрн Медведчиково, 19 проведут акция «Забери друга». Для удобства горожан на месте будет работать передвижной пункт регистрации Управления ветеринарии Бурятии, сообщили в Комитете городского хозяйства.

– Все собаки чипированы, стерилизованы и привиты от бешенства. Выбрав себе питомца, вы на месте бесплатно получите в законном порядке все его регистрационные документы. Нужно будет только заплатить за бланк 50 рублей. Наша задача – помочь животным, оставшимся без хозяев, обрести дом и семью, – сказал начальник отдела благоустройства КГХ Дмитрий Ларченко.

Все справки по телефону: 89025623039.