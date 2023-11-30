Общество 30.11.2023 в 10:55

В Улан-Удэ продолжаются поиски пропавшей детской площадки

В скандальное дело вмешалась прокуратура
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ продолжаются поиски пропавшей детской площадки
Речь идет о несанкционированной свалке строительных материалов и демонтированных труб по ул.Трактовая, 9 в Улан-Удэ. Подрядчик при реконструкции тепломагистрали вывез туда строительный мусор и демонтированные детские площадки с нескольких дворов. Эти конструкции только в прошлом году ставили депутаты. Одна из них стояла на ул. Пушкина, 5.

Детскую площадку демонтировали в связи с ремонтом теплотрассы. Как предполагают фронтовики, это сделано было руками подрядчиков, ведь остатки детского игрового оборудования выявили на стихийной свалке по ул.Трактовая,9. Там же ресурсники оставили старые трубы, мусор и другие стройматериалы. Судя по брошенным информационным табличкам, такая же печальная судьба настигла еще одну депутатскую площадку, которая тоже «покоится» здесь. Повторное использование конструкций уже невозможно при таком варварском демонтаже и хранении. А значит, и средства, потраченные на строительство, оказались выброшенными на ветер.

- На наше обращение в октябре прокуратура сообщила, что внесла представление подрядчику «ПСК «Развитие». Компанию обязали вывезти весь строительный хлам и вернуть площадку обратно до 15 ноября. Со свалки на ул.Трактовая её вывезли. Мы посетили двор и вместо площадки обнаружили начатый ремонт тепловых труб. Работы «обещают» длиться долго, - сообщают в ОНФ. 

Но тогда куда перевезли оборудование, в каких условиях хранят теперь и когда площадка будет восстановлена? С этими вопросами фронтовики обратились в администрацию Улан-Удэ.

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