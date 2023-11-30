Общество 30.11.2023 в 11:33

Пять жителей Бурятии оплатили долги по алиментам после возбуждения уголовных дел

Всего в производстве у приставов 442 уголовных дела в отношении нерадивых отцов
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Текст: Андрей Константинов
Пять жителей Бурятии оплатили долги по алиментам после возбуждения уголовных дел
Житель Кабанского района погасил задолженность по алиментам после возбуждения уголовного дела. Как сообщили в УФССП Бурятии, за 5 лет мужчина накопил долг перед ребенком в размере 585 тысяч рублей.

Применение мер принудительного характера, административное наказание в виде 40 часов обязательных работ не смогли убедить нерадивого отца вспомнить о родительском долге. В итоге за неоднократную неуплату средств на содержание детей в отношении него возбудили уголовное дело.
 
- В этом году 5 граждан, в отношении которых были возбуждены уголовные дела, полностью погасили задолженность по алиментам перед своими детьми. В общей сумме было взыскано свыше 2,7 миллионов рублей. На сегодня органами дознания службы судебных приставов возбуждено 442 уголовных дела в отношении должников, которые уклоняются от уплаты алиментов. 12 должников осуждены и понесли ответственность в виде лишения свободы, - рассказал главный судебный пристав Республики Бурятия Пётр Ертанов.
 
Став фигурантами уголовных дел, граждане начинают проявлять сознательность. Находят силы отказаться от пагубных пристрастий и устраиваются на работу. Среди них улан-удэнец Иван. Во время рейда приставы застали его дома рано утром. Мужчина отсыпался после рабочей смены.

- Задолженность около 500 тысяч. Сейчас официально устроился на работу. Буду выплачивать. Трудоустроился после привлечения к уголовной ответственности, - сообщил мужчина.
 
У горожанина двое детей. Долг по алиментам перед младшей дочерью. Теперь ежемесячно до 70% его зарплаты будет удерживаться в качестве алиментов.
 
- Судебные приставы применяют различные меры принудительного исполнения: арест банковских счетов, ограничения в специальном праве, ограничение на выезд из России, арест и реализация имущества. Стараясь избежать исполнения решения суда, должники только ухудшают свое положение, ведь лишиться свободы из-за неуплаты алиментов вполне реально, - объясняет Пётр Ертанов.
 
Фото: УФССП Бурятии
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