В Улан-Удэ пассажирам трамвая рассказали о снежном барсе

Волонтёры экоклубов «Лесовичок» и «Ойкумена» школы №25 провели акцию, посвящённую сохранению снежного барса. Пассажирам трамвая №7 ребята рассказали о пятнистой кошке, ареале её распространения, особенностях образа жизни.

Затем учащиеся провели викторину, призовой фонд для которой предоставил давний партнёр школы - Тункинский национальный парк. Также дети прочитали стихи и показали сценку о приключениях барса Снежка и его друзей. Все пассажиры с удовольствием принимали участие в викторине, а по завершении мероприятия поблагодарили ребят аплодисментами, сообщили в МУП "Управление трамвая" .