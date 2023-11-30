Общество 30.11.2023 в 12:05

В Улан-Удэ пассажирам трамвая рассказали о снежном барсе

Пассажиры приняли участие в викторине
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ пассажирам трамвая рассказали о снежном барсе

Волонтёры экоклубов «Лесовичок» и «Ойкумена» школы №25 провели акцию, посвящённую сохранению снежного барса. Пассажирам трамвая №7 ребята рассказали о пятнистой кошке, ареале её распространения, особенностях образа жизни.

Затем учащиеся провели викторину, призовой фонд для которой предоставил давний партнёр школы - Тункинский национальный парк. Также дети прочитали стихи и показали сценку о приключениях барса Снежка и его друзей. Все пассажиры с удовольствием принимали участие в викторине, а по завершении мероприятия поблагодарили ребят аплодисментами, сообщили в МУП "Управление трамвая" . 

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