Улан-удэнцев приглашают на мясную ярмарку

2 и 3 декабря горожан приглашают на традиционную республиканскую сельскохозяйственную мясную ярмарку. Она пройдет на четырёх торговых площадках: ТРЦ «Capital Mall» по пр. Автомобилистов, 4а - 1; ТК «Крестьянский» по ул. Тулаева, 108; Центральном рынок по ул. Балтахинова, 9; Торговые ряды «Новый Стимул» по ул. Иволгинская, 13а.

- Вы сможете приобрести мясо, субпродукты, мясные полуфабрикаты, рыбу, ягоду и другое – все самое свежее и качественное к вашему столу! Организаторы ярмарки: Администрация г. Улан-Удэ и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, - сообщает пресс-служба мэрии города.