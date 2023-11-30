Общество 30.11.2023 в 12:54

Улан-удэнцев приглашают на мясную ярмарку

Она пройдет 2 и 3 декабря на четырёх торговых площадках
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Текст: Ольга Лазарева
Улан-удэнцев приглашают на мясную ярмарку

2 и 3 декабря горожан приглашают на традиционную республиканскую сельскохозяйственную мясную ярмарку. Она пройдет на четырёх торговых площадках: ТРЦ «Capital Mall» по пр. Автомобилистов, 4а - 1; ТК «Крестьянский» по ул. Тулаева, 108; Центральном рынок по ул. Балтахинова, 9; Торговые ряды «Новый Стимул» по ул. Иволгинская, 13а.

 - Вы сможете приобрести мясо, субпродукты, мясные полуфабрикаты, рыбу, ягоду и другое – все самое свежее и качественное к вашему столу! Организаторы ярмарки: Администрация г. Улан-Удэ и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, - сообщает пресс-служба мэрии города.

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