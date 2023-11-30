В Бурятии с нового года увеличатся размеры детских пособий и пенсий

В связи с увеличением прожиточного минимума с 1 января 2024 года в Бурятии максимальный размер единого пособия на ребенка со следующего года будет выплачиваться в размере 16 854 рублей. Об этом в ходе прямого эфира Центра управления регионом рассказал управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования России по РБ Климентий Шомоев.«Единое пособие будущим мамам устанавливается, исходя из величины прожиточного минимума, но уже для трудоспособного населения. Соответствующий прожиточный минимум на будущий год утвержден в размере 18 123 рубля. Единое пособие на детей и беременным женщинам устанавливается в размере 50, 75 и 100% в зависимости от нуждаемости семьи, - рассказал Климентий Шомоев.Если заявитель обращается за пособием с января 2024 года, то при комплексной оценке нуждаемости будет применяться новая величина прожиточного минимума на душу населения, установленная в Бурятии на 2024 год в сумме 16 627 рублей.В Бурятии с января 2023 года получателями единого пособия являются 120 тысяч детей, а также более 2000 беременных женщин.Кроме того, в 2024 году максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит более 122 тысяч рублей в месяц вместо 83 тысяч рублей в 2023 году. Максимальный размер пособия по беременности и родам работающим женщинам возрастет до 565 тысяч рублей. Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих составит 49 тысяч рублей.На социальную поддержку семей с детьми в бюджете Социального фонда предусмотрено свыше 2,2 трлн. рублей - эти средства будут направлены на выплату единого пособия, материнский капитал, единовременные пособия при рождении ребенка и другие меры социальной поддержки. С 2024-го года объем финансирования на выплату только единого пособия в республике превысит 20 млрд. рублей.С 1 января 2024 года также будет произведена индексация страховых пенсий, которая составит для неработающих пенсионеров 7,5%.В общей сложности бюджет СФР на выплату пенсий, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки на следующий год составит свыше 16 трлн. рублей. А бюджет Отделения СФР по Республике Бурятия - более 90 млрд. рублей.Фото: «Номер один»