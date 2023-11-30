Бурятия привезла более 20 активностей на выставку-форум "Россия"

Бурятия для международной выставки-форума "Россия" разработала более 20 активностей. Среди которых различные мастер-классы, лекции, показы фильмов и презентации.

Так, на стенде Бурятии на ВДНХ можно научиться играть в "Шагай наадан", пройти мастер-класс по бурят-монгольской калиграфии, порисовать на байкальских камнях, сделать для дома новогодние украшения в национальном стиле, отправиться в виртуальный полет над Байкалом, устроить фотосессию в бурятских костюмах и многое другое.

Узнать время, дату и место проведения мастер-классов и других мероприятий можно на официальном сайте выставки. А для еще большего удобства выбора активностей, которые предлагает Бурятия, создана специальная афиша. Она доступна по адресу: https://стендбурятии.рф/. Также перейти на неё можно, отсканировав куар-код.



Напомним, международная выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ в Москве впервые по поручению Президента страны Владимира Путина. Она стартовала 4 ноября 2023 года и продлится до 12 апреля 2024 года. За это время министерства, госкорпорации, компании и 89 регионов Российской Федерации представят свой потенциал, поделятся друг с другом накопленным опытом, расскажут о реализуемых инновационных проектах, развитии регионов и улучшении качества жизни населения.