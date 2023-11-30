Улан-удэнцы жалуются на холод в квартирах и частую простуду

Календарная зима еще не наступила, а жители столицы Бурятии уже жалуются на холод в квартирах. Многие вынуждены включать электрообгреватели и, соответственно, потом платят баснословные суммы за электричество. В то же время есть дома, где люди живут при открытых форточках – настолько жарко в квартире.«Не знаю, как в других районах города, а в центре очень холодно в квартирах! Хотя в прошлые года такого не наблюдалось, сам дом теплый. При выяснении всех обстоятельств оказалось, что это ТГК плохо отапливает, не додает по мощности тепла. Потому что на улице «пока ещё недостаточно холодно». Это что за произвол? Платим немаленькие деньги круглый год, а на нас так зверски экономят. Дома дубак, что отражается на здоровье, уже сил нет никаких. Администрация города, сделайте что-нибудь, повлияйте уже как-нибудь на ситуацию!» - пишет автор поста в паблике Аноним 03.В комментариях автора поддержали:- Так и есть. ЖЭУ 1 отвечают: не даёт давление ТГК. Терпите, люди.- На пр. Победы живём вечно холодно. Обогреватели всегда включены. Сделайте проверку!- Недавно переболела, потому что ТГК убавили градусы, плюс вирус. И в результате все кашляют, болеют.- Переехали. Квартира тёплая, всю зиму с открытыми окнами и выключенными батареями жили. Включали только в сильные морозы. На следующий год меняется управляшка. Всю следующую зиму спасались только обогревателями, по стенам плесень пошла от холода и влажности, т.к. проветрить невозможно - окно обмерзает пока открыто и обратно не закрывается. Батареи едва тёплые. Вызывали комиссии. Кивают друг на друга ТГК и УК. Причём, как по волшебству, перед приходом комиссии батареи вдруг становятся горячими.- Делайте заявку в Управляющую компанию, в район Эксплуатации ТГК- 14.- Клыпина 18, 7 - последний подъезд. Каждый год холодно, батареи едва тёплые. Сперва говорили чугун забит и надо менять сами батареи. Поменяли (денег прилично вышло) и толку ноль, они едва греют. Зла не хватает. Все платим немало, но кто-то может позволить себе жить в комфортных условиях с самостоятельным контролем температуры за счёт проветривания, а кто-то нет. Недогрев в квартире - конденсат на окнах - сырость - отсутствие притока воздуха, так как проветрить невозможно. Управляшка кивает на ТГК, что они недогревают, но люди-то пишут, что у многих батареи горячие невозможно. В 40-х знакомые с перекрытыми батареями живут, к ним прикоснуться нельзя - до того горячие! – недоумевают горожане.