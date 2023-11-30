В Бурятии семьи участников СВО задали прокурору вопросы

Прокурор Закаменского района Николай Сухаев провел прием по личным вопросам участников СВО и членов их семей.Вопросы, с которыми обратились к прокурору, касались предоставления отпуска участникам СВО, оказания социальной помощи, выплат, выделения твердого топлива, а также получения удостоверения "Ветеран боевых действий".Представители районного военного комиссариата, районной и городской администраций, ОСЗН по Закаменскому району, фонда "Защитники Отечества" дали подробные разъяснения по поступившим обращениям. Результаты рассмотрения обращений прокурор взял на контроль.