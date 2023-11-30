Общество 30.11.2023 в 13:47

Монголия продаст баранину без пошлин

ЕС продлил Улан-Батору статус наибольшего благоприятствования
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Текст: Дмитрий Родионов
Монголия продаст баранину без пошлин
Евросоюз продлил действие статуса наибольшего благоприятствования для Монголии на беспошленный ввоз товаров в ЕС на следующие четыре года, до конца 2027 года.  Решение было принято на заседании Подкомитета по торговле и инвестициям Совместной комиссии Монголии и Европейского союза, сообщает информационное агенство «Монцамэ».

В ходе встречи было объявлено, что Европейский союз принял решение продлить  тарифные льготы, предоставляемые Монголии, до 2027 года в рамках Генеральной системы преференций (GSP+), которая применяется к развивающимся странам, отвечающим условиям надлежащего управления и устойчивого развития.

Напомним, что курс на развитие экономических отношений с ведущими мировыми державами и растущий и беспошлинный экспорт привели к беспрецедентно высоким доходам бюджета Монголии. Монгольский экспорт достиг 11 миллиардов долларов США за первые девять месяцев 2023 года, что на 2 миллиарда долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: «Номер один»
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