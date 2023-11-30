В Улан-Удэ перекрыли движение на ул. Шаляпина

В Улан-Удэ приостановлено движение автотранспорта по ул. Шаляпина, 1а. Причина - ремонтные работы на канализационном коллекторе.«Специалисты проводят оперативные земляные работы на напорном стальном коллекторе без ограничения потребителей от холодного водоснабжения и водоотведения. Коллектор введен в эксплуатацию в 1982 году», - сообщили в МУП «Водоканал».Объезд открыт через участок дороги в районе ул. Шаляпина, 9 - ул.Моховая, 8а (есть также параллельная грунтовая дорога через гаражи).Фото: МУП «Водоканал»