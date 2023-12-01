Морозы затрещали на сетях ТГК-14

Ожидаемое наступление сильных холодов возобновило дискуссии относительно дефицита тепловой мощности и отопления в центре Улан-Удэ, которое обеспечивается «старушкой» ТЭЦ-1. В Народном Хурале депутаты выразили серьезные сомнения относительно заверений энергетиков о беспроблемном прохождении зимнего отопительного сезона в связи с растущим дефицитом тепла. Связанным с бурным и не подкрепленным инвестициями в тепловую инфраструктуру строительством высоток в центре города. А также «отъемом» теплового носителя с ТЭЦ-1 на Стеклозавод, что может усилить дефицит тепла этой зимой в центре столицы Бурятии.Как известно, до 2005 года жители Советского и Железнодорожного районов Улан-Удэ не знали, что такое холод в квартирах зимой. Тогда было немыслимо, чтобы даже в сильные морозы жители мерзли в своих квартирах. Улан-удэнские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 принадлежали «Бурятэнерго», которые подавали тепло в муниципальные тепловые сети, на границах раздела стояли теплосчетчики и все было прозрачно и под контролем. Но после так называемой «энергореформы» теплостанции передали Читинской ТГК-14 и ситуация начала меняться.ТЭЦ, котельные и теплосети передали ТГК-14 и образовалась локальная энергетическая монополия. И если ранее в Улан-Удэ ТЭЦ-1 выдавала температуру теплоносителя на выходе в 150 °C, в нулевые годы температурный график для ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 снизили до 136 - 70°C. А несколько лет назад его снова понизили до 110 °C, правда затем тепловой график подняли до 114 °C. Дефицит тепла в связи с существующим температурным графиком - одна из главных тем рабочей встречи в Народном Хурале. Депутаты, обсуждая дефицит мощностей тепловой энергии объектов ТГК-14 в Улан-Удэ, высказали серьезную озабоченность состоянием дел в теплоэнергетике города.- В последние годы жители, проживающие в центре Улан-Удэ, все чаще жалуются на нехватку тепла, что напрямую связано с уменьшением температуры теплоносителя со стороны ТГК-14 по сравнению с периодом нулевых годов, - сообщил депутат Народного Хурала Егор Олзоев. – Одна из причин сегодняшнего положения дел в городе это достаточно спорный вопрос о передаче в аренду тепловых сетей ТГК-14, что делает контроль качества услуги достаточно сложным, поскольку большая часть пути теплоносителя от ТЭЦ до потребителя находится в руках одних и тех же энергетиков.По словам депутата, ранее на рынке энергоуслуг существовала хоть какая-то, но конкуренция, а также контроль, и неудивительно, что качество услуг и их стоимость были более-менее соответствующими ожиданиям горожан.Член городского штаба по подготовке города к зиме Владимир Афанасьев отметил, что существующий тепловой график не позволит в пик зимних холодов, когда среднесуточная температура опустится ниже минус 20°C, обеспечить нормируемое тепло в квартирах горожан - +20С.Он напомнил, что температурный график повышения теплоносителя с каждым снижением температуры окружающего воздуха принят еще во времена СССР, и это базировалось на законах физики и экономически обоснованных расчетах.- Именно поэтому при старом тепловом графике температура теплоносителя, поступающая непосредственно в батареи горожан, достигала 95С, сегодня же максимум, который могут подать в такие периоды энергетики, составляет 89,9 С, - заявил эксперт. – То есть, по их же расчетам, закладывается недогрев теплоносителя, что приведет к похолоданию в квартирах в течение пикового периода.Как отметил Владимир Афанасьев, за время пребывания в республике ТГК-14 тепловая мощность принадлежащих им ТЭЦ не увеличилась ни на одну Гкал. Хотя тепловая нагрузка выросла более чем на 100 Гкал и продолжает увеличиваться каждый год.- За эти годы в центре города построено большое количество жилищных и других объектов, в том числе развернулось многоэтажное строительство, не подкрепленное необходимыми вложениями в инфраструктуру теплоснабжения, - сообщил он. А в рамках озвученного властями мастер-плана планируются еще большие объемы строительства. При этом техническое состояние оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-1 и сетевого хозяйства удручает, в том числе и тепловых сетей. По моим расчетам, идет хроническое недоосвоение огромных сумм, которые должны были быть направлены на ремонты за десятилетие аренды городских тепловых сетей.Эксперт отправил заявление в прокуратуру, подкрепив свои предположения конкретными цифрами, однако в надзорном органе хода заявлению не дали. Отписав, что оснований для прокурорского реагирования пока нет.Тепло уходит в землю не только из-за изношенных тепловых сетей. По данным ТГК-14 (предоставленным разработчикам схемы теплоснабжения на 2024 год), договорная нагрузка на ТЭЦ-1 на 2024 год равна 761 Гкал. Однако в актуализированной схеме теплоснабжения города в документах фигурирует цифра в 388 Гкал. Которая якобы закроет потребность потребителей с ТЭЦ-1 в тепле.- Ситуация продолжает ухудшаться, так, запланирован вывод из эксплуатации на ТЭЦ-1 теплоагрегатов № 12 и 13, которые заявлялись ТГК-14 как резервные, а на самом деле являются пиковыми и предназначены для работы в экстремальные холода, в декабре-феврале, - заявил он.Кроме того, в этом году нехватка тепла усугубилась отвлечением тепловых калорий на крупный массив микрорайона Стеклозавод, где закрыли близлежащие котельные и перевели отопление на ТЭЦ-1. По словам эксперта, в целом разумное решение оказалось несвоевременным, поскольку дефицит тепла в эту зиму усилился примерно на 17 Гкал.Неподготовленность к ремонтным работам летом 2023 года по теплотрассе № 3, по которой тепло подали на Стеклозавод, привела к почти трехмесячному перебою в подаче горячей воды, жалобам населения, которые все лето мылись в тазиках.- Подавляющее большинство горожан, если их батареи становятся не горячими, а теплыми, не утруждают себя звонками и жалобами и либо одеваются потеплее, либо включают в детских комнатах обогреватели, – говорит он. – Поэтому на них не стоит акцентироваться, главное для нас - это хронический недогрев теплоносителя по сравнению с предыдущими годами, до прихода ТГК-14 в Бурятию.По его словам, снижение на один градус температуры теплоносителя означает уменьшение выработки на 10 Гкал в час, что при стоимости единицы в 2400 рублей в час позволяет экономить до 17,8 млн рублей в месяц. А за сезон – до 134 млн рублей. При этом речь идет только об одном градусе тепла и только по ТЭЦ-1. Если умножить на разницу между старыми графиками - 136 градусов и 114 градусов тепла, то речь может идти о более 2 млрд рублей экономии на угле.По словам эксперта, «вы признайте, что недогреваете из-за экономии издержек, но тогда и потребители должны будут платить за полученное фактически тепло, а не по нормативу, который завышен в полтора-два раза».В мэрии Улан-Удэ между тем уверяют, жалоб нет или почти нет, а значит ситуация улучшается. И если есть порой мелкие недостатки, то они «прячутся» где-то за городом, не в центре.- По обоснованным жалобам проводятся выездные проверки с участием специалистов муниципальной жилищной инспекции, технических инспекторов ПАО «ТГК-14», в настоящее время на контроле у города стоят две жалобы жителей ст. Дивизионная, - сообщили в пресс-службе города. - В ходе комиссионного обследования установлен факт подачи ненормативной температуры горячего водоснабжения от объекта, который находится на балансе филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ по ВВО «ЖКС № 10».Возможно, пока не наступили сильные холода, количество жалоб действительно может быть маленьким. Есть и вопросы в связи с подсчетом жалоб. Так, в мэрии отметили, что «жалоба ставится на контроль (и учитывается в статистике мэрии), если она не отработана в течение суток». Иначе говоря, жалобы на холодные батареи переадресовываются в управляющие компании и ТСЖ и в общем количестве просто не учитываются.Депутаты Народного Хурала намерены привлечь внимание властей к осложнившейся ситуации в теплоэнергетике города на ближайшей сессии регионального парламента. Будем надеяться, что эта зима снова окажется мягкой, как и в прошлом году, и не повторится ситуация прошлых лет, когда из-за экстремально низких температур оборудование котельных и ТЭЦ не выдерживало перегрузок и выходило из строя.Проблема могла бы быть решена через модернизацию ТЭЦ-2 и перевод туда нагрузки с ТЭЦ-1. Однако стоимость строительства второй очереди перевалила сумму в 30 млрд рублей, что в условиях экономии средств бюджетами переводит этот вопрос в разряд отложенных. И город, как и в прошлые годы, входит в зиму с неприятными перспективами.Фото: «Номер один»