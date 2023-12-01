В Улан-Удэ устраняют последствия мощного снегопада

Накануне вечером в Улан-Удэ начался сильный снегопад, который продолжался до четырех утра.С 22:00 часов уборка снега велась в штатном режиме. К двум часам ночи работу усилили, чтобы минимизировать неудобства горожан в утреннее время. Задействована вся снегоуборочная техника Комбината. Это большие грейдера, трактора-щетки, мини-трактора, комбинированные дорожные машины, пескоразбрасывающие машины, сообщили в Комбинате по благоустройству.Сейчас на линии работают 4 грейдера, 17 пескоразбрасывателей, в том числе 7 КАМАЗов с отвалами, 8 тракторов-щеток и 3 мини-трактора.- Подсыпка опасных участков ведется непрерывно. Пескоразбрасывающие машины в первую очередь направляем на участки с интенсивным дорожным движением. В течение дня будет производиться повторная подсыпка. Мы прилагаем все усилия, чтобы оперативно привести наши улицы в порядок, — сказал и.о. директора Комбината по благоустройству Иван Толстихин.Начальники участков с трех часов ночи объезжают все три района города для оперативной уборки снега и подсыпки дорог. В течение дня работы будут продолжаться в усиленном режиме.Заявку на подсыпку улиц и уборку снега можно оставить по тел. круглосуточной диспетчерской службы Комбината: 379-646; 380-838.ГИБДД Бурятии призывает водителей быть предельно осторожными, на дорогах очень скользко.«Во избежание несчастных случаев на дороге Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам выбирать соответствующую скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию и интервал между машинами, избегать резких маневров. Необдуманные действия в условиях скользкой дороги могут привести к потере контроля над автомобилем», - сказано в сообщении УГИБДД по Бурятии.