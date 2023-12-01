В аэропорту «Байкал» всю ночь шел ливневый снег

В аэропорту Байкал всю ночь шел ливневой снег. Службы работали всю ночь на расчистки снега.- Сейчас работа продолжается, идет активная противообледенительная обработка воздушных судов перед вылетом, сообщил Дмитрии Гармаев на своей странице в соцсетях.Из-за погодных условий задержан рейс до Владивостока, который должен был улететь еще в полночь.Телефон колл-центра аэропорта: +7 3012 22 76 11.