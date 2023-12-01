Общество 01.12.2023 в 09:11
В аэропорту «Байкал» всю ночь шел ливневый снег
Сейчас воздушные суда обрабатывают противообледенительным составом
Текст: Ольга Лазарева
В аэропорту Байкал всю ночь шел ливневой снег. Службы работали всю ночь на расчистки снега.
- Сейчас работа продолжается, идет активная противообледенительная обработка воздушных судов перед вылетом, сообщил Дмитрии Гармаев на своей странице в соцсетях.
Из-за погодных условий задержан рейс до Владивостока, который должен был улететь еще в полночь.
Телефон колл-центра аэропорта: +7 3012 22 76 11.
- Сейчас работа продолжается, идет активная противообледенительная обработка воздушных судов перед вылетом, сообщил Дмитрии Гармаев на своей странице в соцсетях.
Из-за погодных условий задержан рейс до Владивостока, который должен был улететь еще в полночь.
Телефон колл-центра аэропорта: +7 3012 22 76 11.
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