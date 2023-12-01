Улан-удэнский «Водоканал» запустил ежегодную акцию «В Новый год без долгов!»

«Водоканал» запустил ежегодную акцию «В Новый год без долгов!» Она стартовала сегодня, 1 декабря и продлится до 31 декабря.В рамках акции абонентам спишутся все штрафные пени, которые были накоплены за год. Для участия необходимо оплатить коммунальные услуги до 30 декабря и не иметь какой-либо просроченной задолженности по услугам «Водоканала» на 1 января 2024 года.Кроме того, впервые предприятие проведёт розыгрыш подарочных сертификатов на 100 бесплатных кубометров воды для каждого счастливчика. 100 кубов воды - годовой расход холодной воды на одну семью из 3-4 человек. Телефон для справок: 37-99-00.