В Бурятии единое пособие за ноябрь и декабрь перечислят досрочно

Семьи республики единое пособие за ноябрь получат 1 декабря. Досрочная выплата связана с тем, что 3-е декабря выпадает на воскресенье. Об этом в ходе прямого эфира Центра управления регионом сообщил управляющий ОСФР по Республике Бурятия Климентий Шомоев.«Выплатные документы для перечисления средств на выплату пособий подготовлены и своевременно переданы в региональное управление федерального казначейства. Единое пособие на сегодня выплачивается на 120 тысяч детей в возрасте до 17 лет и более 2 тыс. беременным женщинам. В общей сложности ежемесячно Социальным фондом перечисляются семьям республики свыше 2 млрд. рублей», - отметил руководитель отделением фонда.По словам Климентия Шомоева, досрочную выплату детских пособий планируется произвести и за декабрь. Как и в прошлом году, долгожданные выплаты родители получат накануне Нового года, до 29 декабря. За январь следующего года детские пособия уже перечислят по привычному графику - в начале февраля.Управляющий ОСФР по РБ также сообщил, что в фонде начали подготовку к очередной кампании по переназначению единого пособия на будущий год. Ожидается, что накануне новогодних праздников заявления начнут подавать те получатели, срок назначения пособия у которых истекает в декабре этого года. А это большая часть получателей единого пособия на сегодня.В связи с предстоящей кампанией Климентий Шомоев обратился с просьбой к заявителям при подаче заявления учитывать, что в Бурятии с нового года вступает в силу новый прожиточный минимум на душу населения. Данная величина, которая применяется при комплексной оценке нуждаемости семьи при расчете ее среднедушевого дохода, на 2024 год утверждена в повышенной сумме 16 627 рублей.Размеры единого пособия также будут проиндексированы. В 2024 году максимальный размер выплаты на каждого ребенка составит 16 854 руб., будущим мамам - в сумме 18 123 руб. Напомним, что пособие на детей и беременным женщинам устанавливается в размере 50, 75 и 100% в зависимости от нуждаемости семьи.Фото: Пресс-служба Отделения CФР по Республике Бурятия