В Бурятии прокуратура обязала дорожников сделать ремонт на проблемном участке

Гусиноозерская межрайонная прокуратура совместно сотрудниками отделения ГИБДД отдела МВД России по Селенгинскому району проверила исполнение законодательства в сфере безопасности дорожного движения на территории района.На участке автодороги «Улан-Удэ–Кяхта–граница с Монголией» от с. Новоселенгинск до с. Нур-Тухум асфальтовое покрытие пришло в непригодное для эксплуатации состояние (образовались ямы, просадки, выбоины). Такие дефекты создавали угрозу возникновения аварийных ситуаций.В связи с этим межрайонный прокурор внес представление руководителю федерального казенного учреждения УпрДор «Южный Байкал», осуществляющего оперативное управление автомобильной дорогой, по результатам рассмотрения которого нарушения устранили, провели работы по ремонту проезжей части.