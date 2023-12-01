Общество 01.12.2023 в 09:47
В Бурятии прокуратура обязала дорожников сделать ремонт на проблемном участке
Ямы, просадки и выбоины создавали угрозу возникновения аварийных ситуаций
Текст: Ольга Лазарева
Гусиноозерская межрайонная прокуратура совместно сотрудниками отделения ГИБДД отдела МВД России по Селенгинскому району проверила исполнение законодательства в сфере безопасности дорожного движения на территории района.
На участке автодороги «Улан-Удэ–Кяхта–граница с Монголией» от с. Новоселенгинск до с. Нур-Тухум асфальтовое покрытие пришло в непригодное для эксплуатации состояние (образовались ямы, просадки, выбоины). Такие дефекты создавали угрозу возникновения аварийных ситуаций.
В связи с этим межрайонный прокурор внес представление руководителю федерального казенного учреждения УпрДор «Южный Байкал», осуществляющего оперативное управление автомобильной дорогой, по результатам рассмотрения которого нарушения устранили, провели работы по ремонту проезжей части.
На участке автодороги «Улан-Удэ–Кяхта–граница с Монголией» от с. Новоселенгинск до с. Нур-Тухум асфальтовое покрытие пришло в непригодное для эксплуатации состояние (образовались ямы, просадки, выбоины). Такие дефекты создавали угрозу возникновения аварийных ситуаций.
В связи с этим межрайонный прокурор внес представление руководителю федерального казенного учреждения УпрДор «Южный Байкал», осуществляющего оперативное управление автомобильной дорогой, по результатам рассмотрения которого нарушения устранили, провели работы по ремонту проезжей части.
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