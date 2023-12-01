Общество 01.12.2023 в 09:47

В Бурятии прокуратура обязала дорожников сделать ремонт на проблемном участке

Ямы, просадки и выбоины создавали угрозу возникновения аварийных ситуаций
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии прокуратура обязала дорожников сделать ремонт на проблемном участке
Гусиноозерская межрайонная прокуратура совместно сотрудниками отделения ГИБДД отдела МВД России по Селенгинскому району проверила исполнение законодательства в сфере безопасности дорожного движения на территории района.

На участке автодороги «Улан-Удэ–Кяхта–граница с Монголией» от с. Новоселенгинск до с. Нур-Тухум асфальтовое покрытие пришло в непригодное для эксплуатации состояние (образовались ямы, просадки, выбоины). Такие дефекты создавали угрозу возникновения аварийных ситуаций.

В связи с этим межрайонный прокурор внес представление руководителю федерального казенного учреждения УпрДор «Южный Байкал», осуществляющего оперативное управление автомобильной дорогой, по результатам рассмотрения которого нарушения устранили, провели работы по ремонту проезжей части. 

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