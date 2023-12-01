Общество 01.12.2023 в 12:26
Инспекторы Бурприроднадзора устанавливают фото и видео-ловушки в лесах
Так удобнее выявлять браконьеров-охотников
Текст: Ольга Лазарева
Для более эффективной работы по выявлению браконьеров государственные инспекторы Бурприроднадзора используют фото, видео-ловушки.
Процесс установки - дело не простое, надо забраться на высокое дерево, когда руки немеют от холода, правильно установить технику.
Напомним, за незаконную охоту действует суровое наказание, вплоть до уголовной ответственности, - предупреждает Бурприроднадзор.
Фото: скриншот
Процесс установки - дело не простое, надо забраться на высокое дерево, когда руки немеют от холода, правильно установить технику.
Напомним, за незаконную охоту действует суровое наказание, вплоть до уголовной ответственности, - предупреждает Бурприроднадзор.
Фото: скриншот
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