Инспекторы Бурприроднадзора устанавливают фото и видео-ловушки в лесах

Для более эффективной работы по выявлению браконьеров государственные инспекторы Бурприроднадзора используют фото, видео-ловушки.Процесс установки - дело не простое, надо забраться на высокое дерево, когда руки немеют от холода, правильно установить технику.Напомним, за незаконную охоту действует суровое наказание, вплоть до уголовной ответственности, - предупреждает Бурприроднадзор.Фото: скриншот