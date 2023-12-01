В Улан-Удэ ищут добровольцев, желающих вступить в отряд "ЛизаАлерт"

В ближайшую субботу 2 декабря, отряд #ЛизаАлерт проведёт встречу для новичков и всех желающих, кто хочет присоединиться к отряду.Вам будет полезна лекция, если:- вы хотите помогать в поиске пропавших людей, но не знаете с чего начать;- вы думаете, что из-за своего графика не сможете участвовать во всех поисках;- вы уверены, что в отряде только люди со специальным образованием;- вы считаете, что нужно иметь своё оборудование для поиска."Новичковая" вводная лекция раскрывает все нюансы работы и правила нашего отряда.Приходите и вы узнаете о том, что:- помогать легко и интересно;- на поиске важен каждый вне зависимости от опыта;- участвовать можно в свободное время, даже не выходя из дома.Когда: 2 декабря 2023 года.Начало: в 10:00 часов.Где: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина 14а, 1 этаж, конференц-зал «Добродом».Если остались вопросы, звоните: +7 (914) 050-25-30