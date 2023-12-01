Общество 01.12.2023 в 12:32
В Улан-Удэ ищут добровольцев, желающих вступить в отряд "ЛизаАлерт"
Встреча с новичками пройдет 2 декабря
Текст: Ольга Лазарева
В ближайшую субботу 2 декабря, отряд #ЛизаАлерт проведёт встречу для новичков и всех желающих, кто хочет присоединиться к отряду.
Вам будет полезна лекция, если:
- вы хотите помогать в поиске пропавших людей, но не знаете с чего начать;
- вы думаете, что из-за своего графика не сможете участвовать во всех поисках;
- вы уверены, что в отряде только люди со специальным образованием;
- вы считаете, что нужно иметь своё оборудование для поиска.
"Новичковая" вводная лекция раскрывает все нюансы работы и правила нашего отряда.
Приходите и вы узнаете о том, что:
- помогать легко и интересно;
- на поиске важен каждый вне зависимости от опыта;
- участвовать можно в свободное время, даже не выходя из дома.
Когда: 2 декабря 2023 года.
Начало: в 10:00 часов.
Где: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина 14а, 1 этаж, конференц-зал «Добродом».
Если остались вопросы, звоните: +7 (914) 050-25-30
Вам будет полезна лекция, если:
- вы хотите помогать в поиске пропавших людей, но не знаете с чего начать;
- вы думаете, что из-за своего графика не сможете участвовать во всех поисках;
- вы уверены, что в отряде только люди со специальным образованием;
- вы считаете, что нужно иметь своё оборудование для поиска.
"Новичковая" вводная лекция раскрывает все нюансы работы и правила нашего отряда.
Приходите и вы узнаете о том, что:
- помогать легко и интересно;
- на поиске важен каждый вне зависимости от опыта;
- участвовать можно в свободное время, даже не выходя из дома.
Когда: 2 декабря 2023 года.
Начало: в 10:00 часов.
Где: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина 14а, 1 этаж, конференц-зал «Добродом».
Если остались вопросы, звоните: +7 (914) 050-25-30
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