В Улан-Удэ возрожден полк военно-транспортной авиации

В Улан-Удэ возрожден 600-й полк военно-транспортной авиации. Как сообщил в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов, 25 лет назад 600-й полк был сокращён, но сегодня его открыли вновь.«Торжественные мероприятия по случаю формирования полка возглавил Владимир Валентинович Бенедиктов, командующий Военно-транспортной авиации России. Нельзя переоценить наши военные крылья России. ВТА - это мгновенная реакция, молниеносное реагирование и присутствие в любой точке России и мира в считанные часы. Поздравляю всех нас с этим событием, искренне радуюсь за республику и наших военных», - написал Алексей Цыденов.Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова