Общество 04.12.2023 в 09:00

Правила дорожного движения для пешеходов

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Текст: Номер один
Правила дорожного движения для пешеходов
Номер один

Вопрос: «Какие есть основные ПДД для пешеходов?» 

Юрий Т.

Пешеходы обязаны соблюдать следующие правила дорожного движения:

1. Двигаться по тротуарам, пешеходным или велопешеходным дорожкам. А если их нет - по обочинам. Если нет и обочин - по краю проезжей части или по велосипедной дорожке, уступая дорогу велосипедистам.

2. По проезжей части двигаться навстречу транспорту. Но в инвалидных колясках, на мотоциклах, мопедах, велосипедах, электросамокатах - по ходу движения.

3. Носить светоотражающие элементы в темноте. Рекомендуется, но вне населенных пунктов - обязательно.

4. Переходить дорогу по пешеходным переходам. Если их нет - на перекрестках по линии тротуаров или обочин. По диагонали - только если перекресток регулируемый и есть специальная разметка. Если в зоне видимости нет перехода или перекрестка - переходить дорогу на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.

5. Пропускать оперативные службы с включенным маячком и звуковым сигналом. Не переходить дорогу при приближении такого транспорта, а если находитесь на проезжей части - немедленно освободить.

6. Ждать транспорт на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках. Если их нет - на тротуаре или обочине, и выходить на дорогу для посадки после остановки транспорта. После высадки - сразу освободить проезжую часть.

Штраф за нарушения - 500 руб., если создали помехи движению транспорта - 1000 руб., при легком или среднем ущербе здоровью потерпевшего - от 1000 руб. до 5000 руб.

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