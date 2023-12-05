ЕГЭ в 2024 году

Вопрос: «Правда ли, что в следующем году будут внесены изменения в ЕГЭ?»

Антонина Борисовна Р.

В следующем году в ЕГЭ появятся нововведения практически по всем предметам, кроме базовой математики и химии.

Профильная математика. В первой части экзамена появится задание по геометрии. Максимальный первичный балл увеличат с 31 до 32 баллов.

Русский язык. Формулировки заданий упростили. Максимальный первичный балл снизился с 54 до 50 баллов.

Литература. Количество заданий базового уровня снизили с 7 до 6. В задании 11.4, сочинение, теперь нужно выбрать одного из трнх писателей-классиков для раскрытия темы. Проверять же теперь будут не только знание литературы, но и речевые, грамматические нормы языка. В заданиях с развернутым ответом повысились требования к грамотности. Максимальный первичный балл изменился с 53 до 48.

Информатика. Структура экзамена не изменилась, но в задании 13 выпускник должен будет показать умение использовать маску подсети при адресации в соответствии с протоколом IP. Такое задание уже было в ЕГЭ 2020 года.

Физика. Заданий стало меньше - 26 вместо 30.

В первой части удалили:

- задание на распознавание графических зависимостей;

- два задания на определение соответствия формул и физических величин по механике и электродинамике.

Во второй части:

- убрали расчетную задачу высокого уровня сложности;

- перенесли задание с кратким ответом в виде числа в первой части работы из раздела «МКТ и термодинамика» в раздел «Механика».

Объем проверяемых знаний и навыков в заданиях базового уровня с кратким ответом уменьшили. Максимальный первичный балл изменен с 54 до 45.

Биология. Теперь нужно знать больше определений и понятий. Число заданий сократилось с 29 до 28 - убрали под номером 20, которое было одним из самых сложных. Максимальный первичный балл изменен с 59 до 57.

История. Структуру задания 18 на установление причинно-следственных связей расписали более подробно, чтобы исключить двусмысленность. Содержание экзамена расширили до событий 2022 года - по истории России и по всеобщей.

Обществознание. Изменения коснулись только системы оценки задания 24, где нужно составить сложный план. Кроме того, его формулировка стала точней.

Иностранные языки. Задания распределены по базовому и высокому уровням сложности. Задание, где нужно проанализировать данные таблицы и диаграммы, а также описать изображение, стало понятней - изменились формулировки.

Количество баллов за выполнение некоторых заданий стало меньше:

- 1 (аудирование) и 11(чтение) - 2 балла

- 2 (аудирование) и 10(чтение) - 3 балла

Максимальный первичный балл - 82 вместо 86.