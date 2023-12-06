Общество 06.12.2023 в 09:00

Компенсация при утечке данных

Можно ли ее получить?
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Текст: Номер один
Компенсация при утечке данных
Pixabay

Вопрос: «Если мои данные незаконно получили посторонние лица, могу ли я получить компенсацию за это?»

Дугар Ц.

Да, вы можете получить компенсацию при утечке ваших персональных данных. Такую инициативу поддержало Правительство России. Теперь компания, услугами которой вы пользовались, при утечке личной информации должна сама сообщить об этом своим клиентам. После того как компания уведомит вас о сливе данных, в течение 15 рабочих дней вы сможете подать заявку на возмещение ущерба на «Госуслугах».

Затем в течение 20 рабочих дней организация рассчитает выплату и направит через «Госуслуги» вам свое предложение. Деньги переведут через пять дней после этого и только в том случае, если более 80% пострадавших согласятся на компенсацию.

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