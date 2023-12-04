В Улан-Удэ возбудили уголовное дело по факту халатности при строительстве новостроек

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Они проверили сообщения, размещенные в средствах массовой информации, о некачественных жилых помещениях, предоставленных гражданам, переселяемым из ветхого и аварийного жилья,По данным следствия, в 2021 году муниципальным учреждением «Улан-Удэстройзаказчик» в рамках национального и федерального проектов, а также ряда адресных программ заключены муниципальные контракты со строительной организацией на возведение четырех многоквартирных домов на улице Изумрудной города Улан-Удэ.Летом 2023 года строительство жилых объектов завершили, дома ввели в эксплуатацию. Дома принял заказчик и 243 квартиры в них предоставлены гражданам, стоявшим в очереди на переселение из ветхого и аварийного жилья. Однако после начала их эксплуатации в средствах массовой информации и социальных сетях появились публикации о недостатках строительства, препятствующих нормальному использованию жилья.- В рамках проводимого расследования с использованием всей полноты процессуальных полномочий установят полную и объективную картину приобретения заказчиком многоквартирных домов для расселения в них граждан из ветхого и аварийного жилья, и дана оценка действиям должностных лиц. Следователи допрашивают жильцов, получивших квартиры в новых домах, после чего с учетом полученных показаний с участием специалистов и экспертов производят осмотры жилых помещений, фиксируя все дефекты монтажа и строительства. Расследование уголовного дела стоит на контроле в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации, - сообщает Следком Бурятии.