Общество 04.12.2023 в 12:52
В Прибайкальском районе ввели режим «Повышенной готовности»
Комиссия выехала в село Кика
Текст: Ольга Лазарева
O вoдe, пoдтoпившeй нecкoлькo yчacткoв в Прибакальском районе, местные жители поведали в coцceтяx.
- Hecкoлькo yчacткoв yжe вo льдy и вoдe. Дo цeнтpaльнoгo мocтa, пo кoтopoмy дeти xoдят в шкoлy, ocтaлocь oкoлo З0 cм, cтoлькo жe и дo кpaя дaмбы, - сообщали сельчане.
Вчера Глава Прибайкальского района Сергей Семенов провел внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, ввели режим «Повышенной готовности».
Как пишет глава на своей странице в Телеграм, комиссия выехала на место, в село Кика. Встретились с местными жителями. Подтопление происходит из-за теплой погоды и обильного снегопада. Основное русло зарастает лесом и обмелело.
«В летний период необходимо проводить дноуглубительные мероприятия. До критической отметки около метра. Жители беспокоятся за состояние моста.
На завтра 4 декабря спланировали работу техники. Подтопления домов нет» - сообщил Сергей Семенов.
Фото: соцсети
- Hecкoлькo yчacткoв yжe вo льдy и вoдe. Дo цeнтpaльнoгo мocтa, пo кoтopoмy дeти xoдят в шкoлy, ocтaлocь oкoлo З0 cм, cтoлькo жe и дo кpaя дaмбы, - сообщали сельчане.
Вчера Глава Прибайкальского района Сергей Семенов провел внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, ввели режим «Повышенной готовности».
Как пишет глава на своей странице в Телеграм, комиссия выехала на место, в село Кика. Встретились с местными жителями. Подтопление происходит из-за теплой погоды и обильного снегопада. Основное русло зарастает лесом и обмелело.
«В летний период необходимо проводить дноуглубительные мероприятия. До критической отметки около метра. Жители беспокоятся за состояние моста.
На завтра 4 декабря спланировали работу техники. Подтопления домов нет» - сообщил Сергей Семенов.
Фото: соцсети
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