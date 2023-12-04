O вoдe, пoдтoпившeй нecкoлькo yчacткoв в Прибакальском районе, местные жители поведали в coцceтяx.- Hecкoлькo yчacткoв yжe вo льдy и вoдe. Дo цeнтpaльнoгo мocтa, пo кoтopoмy дeти xoдят в шкoлy, ocтaлocь oкoлo З0 cм, cтoлькo жe и дo кpaя дaмбы, - сообщали сельчане.Вчера Глава Прибайкальского района Сергей Семенов провел внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, ввели режим «Повышенной готовности».Как пишет глава на своей странице в Телеграм, комиссия выехала на место, в село Кика. Встретились с местными жителями. Подтопление происходит из-за теплой погоды и обильного снегопада. Основное русло зарастает лесом и обмелело.«В летний период необходимо проводить дноуглубительные мероприятия. До критической отметки около метра. Жители беспокоятся за состояние моста.На завтра 4 декабря спланировали работу техники. Подтопления домов нет» - сообщил Сергей Семенов.Фото: соцсети