В Улан-Удэ на трамвайных остановках устанавливают информационные табло

В Улан-Удэ 16 трамвайных остановок оборудовали 32-мя мультимедийными информационными табло - по два на каждую остановку. Они показывают дату, время и прогнозируемое время прибытия трамвая. В настоящее время идет настройка системы для точной передачи данных.- Мероприятие выполняет МУП «Управление трамвая» при поддержке мэрии Улан-Удэ. Затраты по монтажу предприятие полностью берет на себя, что существенно экономит средства, чем при обращении к подрядной организации, - сообщил директор МУПа Юрий Санжанов.На каждом трамвае установлен ГЛОНАСС-датчик, передающий информацию о местоположении трамвая в автоматизированную систему управления городским пассажирским транспортом. Система собирает данные со всех маршрутов, обрабатывает их и передаёт в интернет-сервис «Умный транспорт». Система также просчитывает прогнозируемое время прибытия различных маршрутов транспорта на каждую остановку. Все эти данные в реальном времени показываются на электронных табло.- Планируем, что к лету 2024 года будут установлены 86 информационные табло на всех трамвайных остановках. По мере ввода их в строй они будут переданы на баланс МКУ «ИТС» для последующей эксплуатации, - отметил Юрий Санжанов.Как отметили в мэрии, информационные табло также установлены и на 33-х автобусных остановках Улан-Удэ.Фото: «Номер один»