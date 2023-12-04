В Бурятии ожидают сильный снегопад и метели

Бурятский Гидрометцентр сообщает о снегопадах, метели и поземке в ближайшие три дня.

Так, 5 декабря по республике ночью будет облачно, снег, местами сильный снегопад, днем переменная облачность, местами небольшой снег. По Прибайкалью до умеренного, метели, заносы. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20, по Прибайкалью до 24 м/с. Температура ночью -11,-16, местами -19,-24, по южному Прибайкалью -5,-10, днем -6,-11, местами -12,-17.

6 декабря по республике переменная облачность, по Прибайкалью снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10, ночью в отдельных районах 15-18 м/с, поземок. Температура ночью -22,-27, местами -32,-37, по Прибайкалью и южной половине -13,-18, днем -14,-19, местами -8,-13, по северной половине местами -22,-27.

7 декабря в республике снова ждут снегопад. По Бурятии будет облачно, местами снег, по Прибайкалью и днем по южной половине местами снегопад. Ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10, днем в отдельных районах до 15-18 м/с, поземок. Температура ночью -22,-27, местами -32,-37, по Прибайкалью -15,-20, по северу до -37,-42, днем -14,-19, местами -6,-11, по северной половине -22,-27.

На дорогах заносы, гололедица, накаты. Главное управление МЧС России по Республике Бурятия рекомендует гражданам соблюдать меры безопасности. При усилении ветра следует ограничить выход из зданий.

Важно взять под особый контроль детей, не оставлять их без присмотра. Откажитесь от поездок на дальние расстояния и выходов на туристические маршруты.

Телефон экстренных служб - «112».

