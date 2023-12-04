В ноябре в отряд «ЛизаАлерт» поступило 40 заявок о пропавших людях

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" опубликовал статистику работы отряда в Республике Бурятия за ноябрь 2023 года.В ноябре в отряд «ЛизаАлерт» поступило 40 заявок на поиск пропавших людей по всей Республике Бурятия. Из них найдены живыми - 33, найдены погибшими - 1.- Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства. Берегите себя и своих близких, - призывают поисковики.