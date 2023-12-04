Общество 04.12.2023 в 14:31
В Бурятию прибыл представитель Геншаба Вооруженных сил РФ
Контр-адмирал Владимир Цимлянский проверит военные комиссариаты республики
Текст: Ольга Лазарева
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, контр-адмирал Владимир Цимлянский прибыл в Бурятию для проверки военных комиссариатов республики при переводе на цифровизацию.
30 ноября Владимир Цимлянский посетил военный комиссариат Кяхтинского района. Его сопровождал военный комиссар РБ полковник Александр Трубников.
В ходе проверки обсудили вопросы выполнения планов призыва на военную службу по контракту и план призыва на срочную службу, сообщают в администрации Кяхтинского района.
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