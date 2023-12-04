В Бурятию прибыл представитель Геншаба Вооруженных сил РФ

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, контр-адмирал Владимир Цимлянский прибыл в Бурятию для проверки военных комиссариатов республики при переводе на цифровизацию.

30 ноября Владимир Цимлянский посетил военный комиссариат Кяхтинского района. Его сопровождал военный комиссар РБ полковник Александр Трубников.



В ходе проверки обсудили вопросы выполнения планов призыва на военную службу по контракту и план призыва на срочную службу, сообщают в администрации Кяхтинского района.