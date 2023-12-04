Жители микрорайона в Улан-Удэ мерзнут в своих квартирах

В Улан-Удэ сотрудники Управления муниципальной жилищной инспекции в ходе выездной проверки зафиксировали ненормативную температуру в квартирах на станции Дивизионная.– Проверки проведены по обращениям горожан в ЕДДС. Выявлены нарушения. Температура воздуха составила +19 градусов в не угловых комнатах и +20 градусов в угловых, что не соответствует установленным нормативам, – рассказала начальник жилинспекции Анна Анучина.Также специалисты проверили исполнение предписания, выданного ранее по низкой температуре горячей воды в точке водоразбора на станции Дивизионная. Ранее замеры показали, что она составляет 47 градусов вместо положенных 60.«Предписание не исполнено», - констатировали в жилинспекции.Материалы проверок направят в Госстройжилнадзор для привлечения ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ к административной ответственности.Как отмечают в ведомстве, на данный момент в отношении ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» направлено шесть материалов для составления административных протоколов.Напомним, микрорайон Дивизионный отапливается от котельной, которая находится на балансе филиала ФГБУ «ЦЖКУ». Недавно там вышел из строя один котел, а еще один – новый, который должны были запустить, не удалось вовремя смонтировать. В результате в квартирах жителей заметно похолодало. Городским властям пришлось экстренно вмешаться в ситуацию, чтобы восстановить работу котельной.Фото: мэрия Улан-Удэ