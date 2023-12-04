Общество 04.12.2023 в 14:34

Жители микрорайона в Улан-Удэ мерзнут в своих квартирах

Проверка показала, что температуру в домах на станции Дивизионная не соответствует норме
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жители микрорайона в Улан-Удэ мерзнут в своих квартирах
В Улан-Удэ сотрудники Управления муниципальной жилищной инспекции в ходе выездной проверки зафиксировали ненормативную температуру в квартирах на станции Дивизионная.

– Проверки проведены по обращениям горожан в ЕДДС. Выявлены нарушения. Температура воздуха составила +19 градусов в не угловых комнатах и +20 градусов в угловых, что не соответствует установленным нормативам, – рассказала начальник жилинспекции Анна Анучина.

Также специалисты проверили исполнение предписания, выданного ранее по низкой температуре горячей воды в точке водоразбора на станции Дивизионная. Ранее замеры показали, что она составляет 47 градусов вместо положенных 60.

«Предписание не исполнено», - констатировали в жилинспекции.

Материалы проверок направят в Госстройжилнадзор для привлечения ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ к административной ответственности.

Как отмечают в ведомстве, на данный момент в отношении ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» направлено шесть материалов для составления административных протоколов.

Напомним, микрорайон Дивизионный отапливается от котельной, которая находится на балансе филиала ФГБУ «ЦЖКУ». Недавно там вышел из строя один котел, а еще один – новый, который должны были запустить, не удалось вовремя смонтировать. В результате в квартирах жителей заметно похолодало. Городским властям пришлось экстренно вмешаться в ситуацию, чтобы восстановить работу котельной.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
жкх

Все новости

Жители микрорайона в Улан-Удэ мерзнут в своих квартирах
04.12.2023 в 14:34
В Бурятию прибыл представитель Геншаба Вооруженных сил РФ
04.12.2023 в 14:31
Дефицитная профессия
04.12.2023 в 13:54
В ноябре в отряд «ЛизаАлерт» поступило 40 заявок о пропавших людях
04.12.2023 в 13:48
Крупный пожар потушили в Бурятии
04.12.2023 в 13:44
В Бурятии ожидают сильный снегопад и метели
04.12.2023 в 13:27
В Иволгинске выбрали самую красивую девушку района
04.12.2023 в 13:10
В Улан-Удэ на трамвайных остановках устанавливают информационные табло
04.12.2023 в 12:52
В Прибайкальском районе ввели режим «Повышенной готовности»
04.12.2023 в 12:52
В Улан-Удэ проходит акция по бесплатной стерилизации собак
04.12.2023 в 12:16
ЗУРХАЙ
с 29 ноября по 5 декабря

Читайте также
В Бурятию прибыл представитель Геншаба Вооруженных сил РФ
Контр-адмирал Владимир Цимлянский проверит военные комиссариаты республики
04.12.2023 в 14:31
Дефицитная профессия
Министр здравоохранения рассказала, что делает республика, чтобы найти, привлечь и даже переманить специалистов, и за что могут уволить главврача
04.12.2023 в 13:54
В ноябре в отряд «ЛизаАлерт» поступило 40 заявок о пропавших людях
33 человека найдены живыми, один погиб
04.12.2023 в 13:48
В Бурятии ожидают сильный снегопад и метели
В республике объявили штормовое предупреждение
04.12.2023 в 13:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru