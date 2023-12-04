В Улан-Удэ у бывших топ-менеджеров «Водоканала» отобрали «золотые парашюты»

Верховный суд Бурятии поставил точку в тяжбе прокуратуры с бывшими топ-менеджерами МУП «Водоканал» в Улан-Удэ. Ранее в ходе проверки надзорное ведомство выявило, что в 2021 году при увольнении по соглашению сторон заместителю руководителя и главному бухгалтеру МУПа из фонда предприятия выплатили выходные пособия на общую сумму почти 1,2 млн. рублей. В частности, главбух получила компенсацию в размере трех средних заработков – 341 тысячу рублей, а заместитель директора - в размере 5-ти месячного среднего заработка – 840 тысяч рублей.Прокуратура посчитала, что данные выплаты нарушают Трудовой кодекс РФ и обратилась в суд, чтобы взыскать с экс-работников незаконно полученные деньги и вернуть их предприятию. Октябрьский райсуд требования прокуратуры удовлетворил, однако бывшие топ-менеджеры подали апелляционные жалобы. На днях их рассмотрел Верховный суд Бурятии.«Судебная коллегия не усмотрела оснований для отмены решения и отклонила доводы апелляционных жалоб, поскольку законодателем установлен запрет на выплату так называемых «золотых парашютов» для руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных или муниципальных учреждений, государственных или муниципальных унитарных предприятий при расторжении трудового договора по соглашению сторон», - сообщили в пресс-службе Верховного суда.Фото: «Номер один»