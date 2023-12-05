В Улан-Удэ за ночь подсыпали 60 городских дорог

Комбинат по благоустройству продолжает бороться с гололедом. Подсыпка дорог и уборка снега ведутся непрерывно. За прошедшую ночь использовано более 200 тонн песка на подсыпку. Сейчас в городе работают 12 пескоразбрасывателей, сообщили в Комбинате.- Поскольку мы не используем реагенты для борьбы с гололедом, которые расплавляют снег и ледяные корочки, у нас есть только один выход — сыпать, и еще раз сыпать. Однако песок долго не держится на участках. Сейчас в некоторых местах из-за той же стекловидный наледи подсыпка растаскивается еще быстрее. Поэтому один и тот же участок мы подсыпаем по 3-5 раз за сутки, — рассказал и.о. директора Комбината по благоустройству Иван Толстихин.В Советском районе подсыпали улицы Иволгинскую, Кабанскую, Борсоева, Ербанова, Сухэ-Батора, Смолина, Куйбышева, Дорожную, Ленина, Свободы, Воровского, Ермаковского и др.В Железнодорожном районе - пр. 50-летия Октября, пр. Автомобилистов, ул. Добролюбова, Лимонова, Революции 1905 года, Гарнаева, Балдынова, Заиграевская, Магистральная, Красноармейская, мкрн Верхняя Березовка и др.В Октябрьском районе - ул. Ключевская, сотые квартала, круговое движение в 20а квартале, ул. Терешковой, Сахьяновой, Тулаева, Трубачеева, подъем на ул. Солнечная, пр. Строителей, ул. Боевая, бульвар Карла Маркса и др.- Уважаемые горожане! Сообщить о необходимости подсыпки и уборки городских улиц можно по телефонам круглосуточной диспетчерской службы Комбината: 379-646; 380-838, - призывают в комбинате.