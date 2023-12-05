Общество 05.12.2023 в 09:02

В Улан-Удэ за ночь подсыпали 60 городских дорог

Горожан просят сообщать о необходимости подсыпки диспетчерам службы комбината
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ за ночь подсыпали 60 городских дорог
Комбинат по благоустройству продолжает бороться с гололедом. Подсыпка дорог и уборка снега ведутся непрерывно. За прошедшую ночь использовано более 200 тонн песка на подсыпку. Сейчас в городе работают 12 пескоразбрасывателей, сообщили в Комбинате.

- Поскольку мы не используем реагенты для борьбы с гололедом, которые расплавляют снег и ледяные корочки, у нас есть только один выход — сыпать, и еще раз сыпать. Однако песок долго не держится на участках. Сейчас в некоторых местах из-за той же стекловидный наледи подсыпка растаскивается еще быстрее. Поэтому один и тот же участок мы подсыпаем по 3-5 раз за сутки, — рассказал и.о. директора Комбината по благоустройству Иван Толстихин.

В Советском районе подсыпали улицы Иволгинскую, Кабанскую, Борсоева, Ербанова, Сухэ-Батора, Смолина, Куйбышева, Дорожную, Ленина, Свободы, Воровского, Ермаковского и др.

В Железнодорожном районе - пр. 50-летия Октября, пр. Автомобилистов, ул. Добролюбова, Лимонова, Революции 1905 года, Гарнаева, Балдынова, Заиграевская, Магистральная, Красноармейская, мкрн Верхняя Березовка и др.

В Октябрьском районе - ул. Ключевская, сотые квартала, круговое движение в 20а квартале, ул. Терешковой, Сахьяновой, Тулаева, Трубачеева, подъем на ул. Солнечная, пр. Строителей, ул. Боевая, бульвар Карла Маркса и др.

- Уважаемые горожане! Сообщить о необходимости подсыпки и уборки городских улиц можно по телефонам круглосуточной диспетчерской службы Комбината: 379-646; 380-838, - призывают в комбинате. 

Теги
Общество

Все новости

Две женщины угорели на пожаре в Бурятии
05.12.2023 в 09:04
В Улан-Удэ за ночь подсыпали 60 городских дорог
05.12.2023 в 09:02
ЕГЭ в 2024 году
05.12.2023 в 09:00
Улан-удэнцев растрогала до слез история животного из приюта
04.12.2023 в 17:45
На турнире по мини-футболу в Улан-Удэ разыграют миллион рублей
04.12.2023 в 17:43
В Бурятии сельчан призвали не бояться «наживать себе врагов»
04.12.2023 в 17:16
Житель Улан-Удэ пытался убить двух человек
04.12.2023 в 16:57
В Telegram продолжает работу чат-бот "Помощь участникам специальной военной операции и их семьям"
04.12.2023 в 16:55
В Бурятии подрядчик, ремонтирующий дорогу с нарушениями, получил прокурорское представление
04.12.2023 в 16:45
В Бурятии тёплые полы стали причиной пожара в доме
04.12.2023 в 16:45
ЗУРХАЙ
с 29 ноября по 5 декабря

Читайте также
ЕГЭ в 2024 году
Что нового?
05.12.2023 в 09:00
Улан-удэнцев растрогала до слез история животного из приюта
Хромая собака, которую никто не хотел забирать, встала на задние лапы и сама попросилась к новым хозяевам

04.12.2023 в 17:45
В Бурятии сельчан призвали не бояться «наживать себе врагов»
Как считают в администрации района, сообщать о самовыгуле соседских собак – это «гражданская ответственность каждого»
04.12.2023 в 17:16
В Telegram продолжает работу чат-бот "Помощь участникам специальной военной операции и их семьям"
Жители Бурятии могут получить актуальную информацию о социальных гарантиях и государственной поддержке
04.12.2023 в 16:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru