Общество 05.12.2023 в 10:29

На ярмарке в Улан-Удэ продали 100 тонн мяса

Безусловным лидером продаж стала говядина
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Текст: Андрей Константинов
На ярмарке в Улан-Удэ продали 100 тонн мяса
Минсельхоз Бурятии сообщил об итогах прошедшей на выходных «Мясной ярмарке-2023». Как рассказали в министерстве, самой популярной продукцией на ярмарке оказалась говядина, объем продаж которой достиг 84,9 тонн. На втором месте - конина, проданная в количестве 6,9 тонн. Свинины продали 4,2 тонны, а баранины – 3,4 тонны. Объем продаж полуфабрикатов составил 1,4 тонны, а рыбной продукции - 3 тонны.

Таким образом, общий объем проданной мясной продукции составил 100,9 тонны на сумму почти 43 миллиона рублей. Это превосходит результаты прошлого года, когда было продано 92 тонны мясной продукции на сумму 35 миллионов рублей.

«Мясная ярмарка показала свою востребованность среди населения и сельхозтоваропроизводителей республики, которые успешно реализовали практически всю свою заготовленную на ярмарку продукцию. Остатки мяса будут доступны для покупки на площадках ТРЦ «Capital Mall» (пр. Автомобилистов) и продовольственных торговых рядах «Новый Стимул» (ул. Иволгинская, 13а) до 7 декабря», - сообщили в министерстве.

Фото: Минсельхоз Бурятии
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