В Улан-Удэ закрыли Этнографический музей

5 декабря Этнографический музей в Улан-Удэ будет закрыт для посещения в связи плохими погодными условиями - сильным ветром. Об этом сообщается на официальной странице учреждения в соцсетях.«По информации Бурятского гидрометцентра, 5 декабря ожидается усиление ветра местами до 24 м/с, снег, метели, гололедица и понижение температуры на территории республики. Будьте внимательны и аккуратны, берегите себя! Ваш Этномузей», - сказано в сообщении.Фото: «Номер один»