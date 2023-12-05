Общество 05.12.2023 в 10:55
В Улан-Удэ оштрафовали ассенизатора, слившего отходы на дорогу
Штраф в размере 40 тысяч рублей мужчина заплатил сразу
Текст: Андрей Константинов
Бурприроднадзор привлек к ответственности водителя ассенизационного автомобиля, который слил содержимое своей вакуумки прямо возле дороги на улице Красной звезды в Улан-Удэ.
«Нарушителя привлекли по статье 8.2 КоАП РФ. За загрязнение окружающей среды - сброс с грузовых транспортных средств отходов выписан штраф 40 тысяч рублей. Нарушитель оплатил штраф сразу же», - сообщили в ведомстве.
Напомним, мужчину, который сливал отходы прямо возле дороги, сняли очевидцы, затем видео распространилось в соцсетях. Специалисты службы безопасности МУП «Водоканал» быстро вычислили владельца машины и передали материалы в отношении нарушителя в надзорные органы.
Самое интересное, что водитель имел договор с «Водоканалом», то есть он мог доехать до любой близлежащей сливной станции и на законных основаниях слить отходы в городскую систему канализации. Но по каким-то причинам мужчина этого не сделал.
Фото: скриншот видео из соцсетей
«Нарушителя привлекли по статье 8.2 КоАП РФ. За загрязнение окружающей среды - сброс с грузовых транспортных средств отходов выписан штраф 40 тысяч рублей. Нарушитель оплатил штраф сразу же», - сообщили в ведомстве.
Напомним, мужчину, который сливал отходы прямо возле дороги, сняли очевидцы, затем видео распространилось в соцсетях. Специалисты службы безопасности МУП «Водоканал» быстро вычислили владельца машины и передали материалы в отношении нарушителя в надзорные органы.
Самое интересное, что водитель имел договор с «Водоканалом», то есть он мог доехать до любой близлежащей сливной станции и на законных основаниях слить отходы в городскую систему канализации. Но по каким-то причинам мужчина этого не сделал.
Фото: скриншот видео из соцсетей