Общество 05.12.2023 в 10:55

В Улан-Удэ оштрафовали ассенизатора, слившего отходы на дорогу

Штраф в размере 40 тысяч рублей мужчина заплатил сразу
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ оштрафовали ассенизатора, слившего отходы на дорогу
Бурприроднадзор привлек к ответственности водителя ассенизационного автомобиля, который слил содержимое своей вакуумки прямо возле дороги на улице Красной звезды в Улан-Удэ.

«Нарушителя привлекли по статье 8.2 КоАП РФ. За загрязнение окружающей среды - сброс с грузовых транспортных средств отходов выписан штраф 40 тысяч рублей. Нарушитель оплатил штраф сразу же», - сообщили в ведомстве.

Напомним, мужчину, который сливал отходы прямо возле дороги, сняли очевидцы, затем видео распространилось в соцсетях. Специалисты службы безопасности МУП «Водоканал» быстро вычислили владельца машины и передали материалы в отношении нарушителя в надзорные органы.

Самое интересное, что водитель имел договор с «Водоканалом», то есть он мог доехать до любой близлежащей сливной станции и на законных основаниях слить отходы в городскую систему канализации. Но по каким-то причинам мужчина этого не сделал.

Фото: скриншот видео из соцсетей
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